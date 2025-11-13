Επιμέλεια; Άννα Δόλλαρη

Εγκρίθηκε η 4η κατανομή αποζημιώσεων, συνολικού ύψους 12.248.642,97 ευρώ, προς τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα. Η νέα αυτή πληρωμή αποτελεί μέρος της συνολικής προσπάθειας του Υπουργείου για τη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας, η οποία από τον Αύγουστο του 2024 αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της ζωονόσου.

Μέχρι σήμερα, για λειτουργικές δαπάνες των Περιφερειών και αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων, έχουν καταβληθεί συνολικά 48.080.149,29 ευρώ, καλύπτοντας όλες τις πληγείσες περιοχές της χώρας.

Οι μεγαλύτερες πληρωμές μέχρι σήμερα έχουν κατευθυνθεί:

-στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 17.656.738,31 ευρώ,

-στη Θεσσαλία με 16.463.708,27 ευρώ,

ενώ ακολουθούν:

-στη Δυτική Ελλάδα με 4.573.114,34 ευρώ,

-στην Κεντρική Μακεδονία με 4.150.980,29 ευρώ,

-και τη Στερεά Ελλάδα με 2.104.458,36 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η αποζημίωση που δίνεται στους κτηνοτρόφους ανά θανατωθέν ζώο φθάνει έως και τα 250 ευρώ και αποτελεί την υψηλότερη στην ΕΕ.

Με τις νέες πληρωμές διασφαλίζεται η συνέχιση των αποζημιώσεων προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους και η ομαλή λειτουργία των Περιφερειακών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, που παραμένουν στην πρώτη γραμμή για την πρόληψη και εκρίζωση της νόσου.

Δήλωση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα:

«Με συνέπεια συνεχίζουμε τη στήριξη των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από την ευλογιά και των Περιφερειών που έχουν επωμιστεί το βάρος της αντιμετώπισης της κρίσης. Η ομαλή ροή των πληρωμών και η ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών αποδεικνύουν τη δέσμευσή μας να στηρίξουμε έμπρακτα την ελληνική κτηνοτροφία.

Η προστασία του ζωικού κεφαλαίου είναι ευθύνη όλων μας και απαιτεί αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας. Η συνεργασία κράτους, Περιφερειών και παραγωγών είναι ο μόνος δρόμος για να διασφαλίσουμε το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφικής παραγωγής».