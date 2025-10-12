Η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας συνεδρίασε στον Τύρναβο για να αξιολογήσει την εξάπλωση της ευλογιάς στα αιτήματα και να καθορίσει τα επόμενα βήματα. Οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν ότι η κατάσταση είναι πλέον εκτός ελέγχου και ζητούν άμεσα δράση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται από τους κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας ως «εκρηκτική», με τους ίδιους να εκφράζουν απόγνωση και να ζητούν άμεσες και σαφείς δεσμεύσεις από το Υπουργείο για την καταβολή των αποζημιώσεων που θεωρούν ότι τους οφείλονται. Διαφορετικά, απειλούν με κινητοποιήσεις για να διεκδικήσουν τα δίκαιά τους.

Η Ομοσπονδία ασχολήθηκε επίσης με το ζήτημα των παρανόμων εμβολιασμών ζώων κατά της ευλογιάς. Σύμφωνα με τη διοίκηση, όσοι διαθέτουν πληροφορίες για τέτοιες παράνομες πρακτικές πρέπει να τις καταθέσουν στη δημοσιότητα, ενώ ζητούν την παρέμβαση του Εισαγγελέα. Παράλληλα, επαναφέρουν το αίτημα για μαζικούς και επίσημους εμβολιασμούς, θεωρώντας ότι τα παράνομα εμβόλια ενδέχεται να οδηγήσουν σε καταστροφή ολόκληρης της κτηνοτροφικής παραγωγής, εάν η ευλογιά δεν αντιμετωπιστεί άμεσα.