Η Ελληνική Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία των τριών ανδρών που εξαπατούσαν πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους, στο Καρπενήσι, αλλά και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, προσποιούμενοι τους λογιστές.

Όπως έγινε γνωστό, οι δράστες αποτελούν μέλη συμμορίας, που επικοινωνούσε τηλεφωνικά με τα θύματα. Κάνοντας τους λογιστές, ζητούσαν τη δήθεν καταγραφή των χρημάτων και κοσμημάτων που είχαν στην οικία τους ή τη δήθεν διευθέτηση οικονομικής εκκρεμότητας και έπειτα, έπειθαν τους πολίτες να παραδώσουν πολύτιμα αντικείμενα σε συνεργούς τους, που είχαν τον ρόλο του «εισπράκτορα».

Τα στοιχεία κοινοποιήθηκαν έπειτα από σχετική Διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ευρυτανίας.

Πρόκειται για τους:

(Επ.) ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑ (Ον.) Ιωάννη του Κωνσταντίνου, γεν. την 19-11-2000 στη Λάρισα:

(Επ.) ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Ον.) Χρυσοβαλάντη του Κωνσταντίνου, γεν. την 10-01-1984 στην Κόρινθο:

(Επ.) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ (Ον.) Μάριου του Ευαγγέλου, γεν. την 17-01-2000 στην Κόρινθο:

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις πράξεις της απάτης κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένης και σε απόπειρα, τελεσθείσα στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης από κοινού κατ΄ επάγγελμα, με ζημία που υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 120.000 ευρώ.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι: «Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην διερεύνηση και ανίχνευση του προαναφερθέντος εγκλήματος και η ανάγκη άμεσης αποτροπής απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση προς αυτό, υπό το δεδομένο ότι δεν είναι δυνατή η επιλογή άλλων μέτρων λιγότερο επαχθών για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2237440351 και 2237440360, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας.

Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας».