Για έντονες βροχοπτώσεις με δεκάδες τόνους νερού ανά στρέμμα, προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, στην πρόγνωσή του για τον καιρό τις επόμενες ημέρες, με αφορμή το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του:

«Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα…».

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο:

«Μεγάλη προσοχή χρειάζεται από την Κυριακή (28/9) τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα της ίδια ημέρας σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, διότι η κακοκαιρία παρουσιάζει εμμονή με ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες για αρκετές ώρες στις περιοχές αυτές, με αποτέλεσμα να πέσουν αρκετοί τόνοι νερό».

Και καταλήγει: «Ευελπιστώ το περισσότερο νερό να πέσει στη Θάλασσα, διότι τα 100mm (ίσως και περισσότερο) νερού είναι ποσότητα που πέφτει σε 2-3 μήνες στις περιοχές αυτές».

Θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο – Ξεπέρασε τα 100 km/h οι ριπές ανέμου στην Αττική

Θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι καταγράφονται από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 27/09 στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, όπως ευδιάκριτα παρουσιάζεται στη χρωματική κλίμακα των ριπών ανέμου του παρακάτω Χάρτη, όπου σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, 5 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν ριπές ανέμου άνω των 80 km/h.

Η υψηλότερη ριπή ανέμου έως τις μεσημεριανές ώρες της Παρασκευής 27/09, καταγράφτηκε στη Βορειοανατολική Αττική και συγκεκριμένα στην κορυφή της Πεντέλης με 106,2 km/h.

Δείτε βίντεο με τους θυελλώδεις ανέμους στην παραλία Πούντα της Πάρου:

Μαρουσάκης: «Έρχεται ισχυρή και επικίνδυνη κακοκαιρία»

Ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, σε ανάρτησή του αναφέρει πως αναμένεται «ισχυρή – επικίνδυνη κακοκαιρία από αύριο το απόγευμα προς τα δυτικά, καθώς και θυελλώδεις βοριάδες προς τα ανατολικά.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν μάλιστα ότι θα υπάρξει και πτώση της θερμοκρασίας περίπου 5 βαθμούς, ενώ σε κάποιες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα ισχυρά.

Η πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες:

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-09-2025

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα ηπειρωτικά και την Εύβοια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με

τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα. Σαην υπόλοιπη χώρα λίγες

νεφώσεις τοπικά αυξημένες στη βόρεια Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα

ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8

μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα

φτάσει τους 26 με 28 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 29 βαθμούς

Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-09-2025

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του

Σαββάτου (27.9.25) στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης,

Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα,

Ηλεία, Μεσσηνία).

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη

όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα

δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Από

αργά το βράδυ στο Ιόνιο, την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική

Πελοπόννησο οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5

μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο

Αιγαίο 6 με 7 και μέχρι και τις πρωινές ώρες στο κεντρικό και

βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στα

βόρεια τους 22 με 24, στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς

και μόνο στα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές

και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα

ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς,

Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο

(Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα

ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και

τοπικά στο Αιγαίο μέχρι και τις πρωινές ώρες 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Δεν θα ξεπεράσει στις

περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς και μόνο στην Κρήτη και

τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-09-2025

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με σποραδικές βροχές και

μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα νότια και βαθμιαία και

στην υπόλοιπη χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νότιοι και από το μεσημέρι

βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά μεταβλητοί με την

ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε

επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή περίπου κατά 5

βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-09-2025

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και

την Κρήτη όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά θαλάσσια –

παραθαλάσσια, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο

νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 01-10-2025

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά

όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο

Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.