Ολοκληρώθηκε σήμερα, σε Κέντρα Εκπαίδευσης ανά τη χώρα η διαδικασία κατάταξης των Νεοσυλλέκτων της 2026 Α ΕΣΣΟ, σηματοδοτώντας την έναρξη της βασικής στρατιωτικής τους εκπαίδευσης.

Οι νέοι στρατεύσιμοι πέρασαν τις πύλες των Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων (ΚΕΝ) σε Αυλώνα και Θήβα και θα υπηρετήσουν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις με βάση το νέο μοντέλο που τέθηκε σε ισχύ.

Η προσέλευση των στρατευσίμων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Γενικού Επιτελείου, με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών ταυτοποίησης, ιατρικού ελέγχου και διοικητικής υποδοχής. Στα κέντρα κατάταξης βρέθηκαν από νωρίς το πρωί συγγενείς και φίλοι για να αποχαιρετήσουν τους νεοσύλλεκτους.

Η φετινή κατάταξη σηματοδοτεί, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, μια «νέα εποχή» στη θητεία, με έμφαση στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, στην αξιοποίηση σύγχρονων μέσων και στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Το πρόγραμμα της βασικής εκπαίδευσης περιλαμβάνει στρατιωτική αγωγή, εκπαίδευση οπλισμού, τακτικές ασκήσεις και φυσική κατάσταση, ενώ σταδιακά οι οπλίτες θα τοποθετηθούν στις μονάδες τους.