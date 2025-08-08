Από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας μέχρι και ανθρωποκτονία έχουν στον «βαρύ» φάκελο τους οι δυο Ρομά, μέλη γνωστής οικογένειας, που κατηγορούνται ότι άνοιξαν πυρ με σαράντα σφαίρες κατά ιδιοκτητών επιχείρησης στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου και συνελήφθησαν.

Ο 23χρονος ήταν ένας από τους κατηγορούμενους στην υπόθεση δολοφονίας ενός Τούρκου οδηγού νταλίκας το 2020 στην περιοχή Σχινέζα του Ασπροπύργου. Τότε μαζί με άλλα άτομα είχαν επιτεθεί με πέτρες σε βάρος του θύματος το οποίο είχε σταματήσει σε πάρκινγκ της περιοχής για να ξεκουραστεί. Οι νεαροί τον είχαν σκοτώσει για να πάρουν από 25 ευρώ ο καθένας καθώς μέσα στο τσαντάκι του είχε βρεθεί το συνολικό ποσό των 150 ευρώ. Μάλιστα, μετά την δολοφονία ένας από αυτούς είχε πάει για… ύπνο ενώ ένας άλλος όταν τον είχαν εντοπίσει αστυνομικοί έκανε… παρκούρ από πολυκατοικία σε πολυκατοικία για να ξεφύγει. Με όλους αυτούς τους «ανοιχτούς λογαριασμούς» με την δικαιοσύνη καθώς είχε κατηγορηθεί για «εξύβριση», «απειλή» «απείθεια», «κλοπή κατά συναυτουργία» έπρεπε να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Όσον αφορά στον δεύτερο συλληφθέντα, ηλικίας 26 ετών, φαίνεται ότι είναι λίγο… ξεχασιάρης. Πώς να δικαιολογηθεί ότι τουλάχιστον πέντε φορές δεν πήγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του ώστε να δώσει το «παρών», όπως είχε αποφασίσει η Ελληνική Δικαιοσύνη. Κατά τα άλλα, ο φάκελος με τις υποθέσεις στις οποίες έχει κατηγορηθεί θα μπορούσε να θυμίζει… σειρά βιβλίων.

Συγκεκριμένα, από το 2019, που έκανε την πρώτη του «γνωριμία» με τις αστυνομικές αρχές, έχει κατηγορηθεί για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, «βία κατά υπαλλήλων», «εξύβριση», «απείθεια», του έχει επιβληθεί ποινή φυλάκισης 13 ετών, και χρηματικό πρόστιμο για «κλοπή και ληστεία κατά συναυτουργία». Επίσης, έχει κατηγορηθεί για «κλοπή», «διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια κατά συναυτουργία» και άλλα αδικήματα.

Οι δυο συλληφθέντες θα απολογηθούν σήμερα στον ανακριτή που θα αποφασίσει αν θα παραμείνουν εκτός φυλακής ή θα οδηγηθούν στο κελί.