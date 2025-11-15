Eπιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Η έλευση της κακοκαιρίας Daniel στη Μαγνησία και ειδικά στον Δήμο Νοτίου Πηλίου, άφησε πίσω της εκτεταμένες καταστροφές. Το παραλιακό μέτωπο «πνίγηκε» στη λάσπη και το νερό, ενώ κάτοικοι και επαγγελματίες εξακολουθούν, για περισσότερα από δύο χρόνια μετά, να θυμούνται τις δραματικές στιγμές. Οι πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023, άλλαξαν σε πολλές περιπτώσεις τη γεωμορφολογία της περιοχής, αποκαλύπτοντας νέες όψεις γνωστών ακτών, αλλά και τρεις ολοκαίνουργιες παραλίες στο Νεοχώρι: την Κλωσσού, τη Χαβαρή και μία ακόμη μικρότερη.

Μιλώντας στο Ράδιο Ένα 102,5 και στον Ηλία Κουτσερή, ο Αντιδήμαρχος Ν. Πηλίου Γιάννης Ευαγγελάκης τόνισε πως για πολλά χρόνια, το Νεοχώρι δεν διέθετε ασφαλή πρόσβαση στο Αιγαίο. Οι αγροτικοί δρόμοι και οι χωματόδρομοι που οδηγούσαν στις ακτές, δυσκόλευαν ή και απέκλειαν την προσέγγιση.

«Ήταν το μόνο χωριό με παραλίες χωρίς πρόσβαση με άσφαλτο», σημείωσε, προσθέτοντας πως η αλλαγή του εδάφους από τον Daniel, ίσως το μοναδικό θετικό της καταστροφής, άνοιξε νέες διαδρομές και επέτρεψε στον Δήμο να προχωρήσει σε ασφαλτοστρώσεις.

Νέες, προσβάσιμες παραλίες

Η παραλία της Κλωσσού, όπως περιέγραψε ο κ. Ευαγγελάκης, είναι ένα πανέμορφο σημείο με εκκλησάκι στον κάβο, παλιά κελιά και χώρο με τζάκι, προσφέροντας μοναδική θέα στο Αιγαίο. Η διαδρομή μέσα στο πράσινο, συνδυάζει βουνό και θάλασσα.

Είναι ένα πανέμορφο μέρος, όπου υπάρχει ένα εκκλησάκι πάνω στον κάβο, υπάρχουν τα κελιά εκεί που μπορεί να κάτσει κάποιος, αλλά και ένα τζάκι που μπορεί κανείς να ψήσει αλλά και να απολαύσει τη θέα στο Αιγαίο, ενώ η διαδρομή μέχρι την παραλία είναι υπέροχη με πολύ πράσινο, συνδυάζοντας βουνό και θάλασσα.

Υπάρχει όμως και η παραλία Χαβαρή. Εκεί, όπως εξήγησε ο κ. Ευαγγελάκης, ήταν απροσπέλαστος τελείως ο δρόμος και μετά τον Daniel δεν πήγαινες ούτε καν με τα πόδια!

«Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε άσφαλτο. Το φτιάξαμε.Μπορεί ο καθένας να πάει με το αυτοκίνητό του να απολαύσει. Ήταν μία πολύ μικρή παραλία, που χώραγε δυο -τρεις ανθρώπους για να κάνουν μπάνιο. Τώρα έχει γίνει τεράστια και είναι υπέροχη. Ο Daniel μας έκανε και ένα καλό που μας έφτιαξε στην παραλία», υποστήριξε ο Αντιδήμαρχος και ανέφερε πως υπάρχει εκεί κοντά κι ακόμη μία παραλία, δίπλα από την Χαβαρή, που γίνονται εργασίες ώστε ο χωμάτινος δρόμος που οδηγεί σε αυτή να γίνει προσβάσιμος.

Το Νεοχώρι σε τροχιά ανάπτυξης

Έχοντας πια το Νεοχώρι παραλίες προσβάσιμες σε όλους, αυτό το καλοκαίρι είναι σίγουρο πως θα γεμίσουν κόσμο.

«Θα αξιοποιηθούν οι παραλίες. Για το καλοκαίρι έχουμε και κάποια άλλα πράγματα να κάνουμε εκεί, να τις φτιάξουμε πιο καλές, να τις στρώσουμε, να είναι ακόμα καλύτερες και πιο προσβάσιμες για τον κόσμο. Να μπορείς να πάρεις την κούρσα σου, να πας άνετα να απολαύσεις τα καθαρά νερά του Αιγαίου. Ήταν ένα άπιαστο όνειρο αυτό για εμάς.Εδώ ήμασταν το μόνο χωριό που δεν είχαμε πρόσβαση στη θάλασσα. Είχαμε παραλίες και δεν μπορούσαμε να πάμε», είπε ο κ. Ευαγγελάκης.

Συμπλήρωσε δε, πως το Νεοχώρι με τη συνδρομή του Δήμου δεν σταματά να αναπτύσσεται και το υπέροχο κτήριο του ΠολιτιστικούΚέντρουΝεoχωρίου, κάθε Σάββατο μεταμορφώνεται σε κινηματογράφο, με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να απολαμβάνουν ταινίες.

«Ο Daniel μας πήγε πολύ πίσω, με τεράστιες ζημιές, αλλά πλέον όλα μπαίνουν σε μια σειρά», κατέληξε ο αντιδήμαρχος.

Πηγή:magnesianews