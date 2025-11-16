Ρεπορτάζ: Λυδία Παππά

«Χρυσές» δουλειές έκαναν τα μέλη της σπείρας που έκλεψαν τους ανυποψίαστους πολίτες παριστάνοντας από τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ μέχρι και τους λογιστές.

ΟΙ περισσότεροι συλληφθέντες, ανάμεσά τους και η πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής μπορεί να αρνούνται τις κατηγορίες αλλά οι αρχές έχουν συλλέξει στοιχεία τόσο από τις βιντεοληπτικό υλικό όσο και από τον «κοριό» της ΕΛΑΣ που έβγαλε λαβράκι.

Η «Ζούγκλα» αποκαλύπτει τους διαλόγους που δείχνουν ότι δεν κρατούσαν ούτε καν τα προσχήματα για τη ..λεία τους.

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος που έχει καταγραφεί στις 9 Ιουλίου όταν μέλος της εγκληματικής οργάνωσης καλεί μία γυναίκα παριστάνοντας το λογιστή. Με το πρόσχημα επιβολής προστίμου την πείθει να παραδώσει σε συνεργό του χρυσαφικά και κοσμήματα. Με αυτή τη μέθοδο κατάφεραν να πάρουν 7.000 ευρώ σε χρήματα και 10.000 σε χρυσαφικά. Στη συνέχεια επικοινωνούν μεταξύ τους για να «μοιράσουν» τα κλοπιμαία .

Άντρας 1 : Τι έγινε

Άντρας 2: Έχω πάρει δεκαεφτά εφτακόσια και φουλ χρυσό. Έρχομαι σπίτι σου. Πήγαινε σπίτι σου, έρχομαι τώρα.

Άντρας 1 : Στο μικρό πήγαινε.

Άντρας 2: Στο μικρό πάω. Με τα χρυσαφικά έχω κάνει και μία λαμογιά να ξέρεις.

Λίγη ώρα αργότερα ο ένας από τους δύο άντρες επικοινωνεί με μία γυναίκα και διαπραγματεύεται την αγορά ενός τζιπ με τα ..κλοπιμαία. «Λαμογιές έκαναν και μεταξύ τους όμως καθώς ορισμένοι κρατούσαν για τον εαυτό τους μέρος των κλοπιμαίων .

Άντρας 1 : Πόσα θέλει για το τζιπ; Πόσα λεφτά θέλεις;

Γυναίκα: Τέσσερις

Άντρας 1: Τέσσερις χιλιάδες ευρώ; Ε πάρτον τηλέφωνο να πάω να του τα δώσω.

Γυναίκα: Τέσσερα τρακόσια βασικά.

Άντρας 1 : Τέσσερα τρακόσια θα του δώσω .Δεκαεφτά εφτακόσια έχω πάνω μου και φουλ χρυσό. Αυτά τώρα πάω να τα μοιραστούμε λίγο. Πάω να ψειρίσω και εγώ λιγάκι τώρα κάπως

Με τη λεία να ξεπερνά τα 7.6 εκατομμύρια ευρώ οι κατηγορούμενοι αγόραζαν με αυτά τα χρήματα από κινητά τελευταίας τεχνολογίας μέχρι αυτοκίνητα ακόμα και σπίτια.

Άντρας 1:Φίλε το θέμα είναι όλα έχει φορτωθεί εσύ.

Άντρας 2: Μμμ

Άντρας 1: Ναι .Ο Μ… μία χαρά και σπίτι πήρε και αυτοκίνητο πήρε.

«Θα στείλουμε ασφαλίτες»

Ο κοριός της ΕΛΑΣ κατέγραψε ακόμη έναν αποκαλυπτικό διάλογο για τον τρόπο που λειτουργούν προσποιούμενοι ακόμα και τους αστυνομικούς

Άντρας : Καλησπέρα κυρία Σ… μην αγχώνεστε από το Αστυνομικό Τμήμα σε παίρνω πάλι τηλέφωνο. Έίδαμε την κλήση που μιλάγατε… με ακούτε;

Γυναίκα : Έρχεται να τα πάρει.

Άντρας : Ωραία, μην αγχώνεστε. Ένα λεπτάκι ( προσποιείται ότι μιλάει με κάποιον άλλο και λέει τρία περιπολικά, ασφαλίτες έτσι; Ασφαλίτες θα στείλουμε. Και δύο ΔΙΑΣ να κλείσουμε όλες τις εισόδους) .Λοιπόν με ακούτε κυρία Σ…;

Γυναίκα : Ναι

Άντρας : Δεν θα πεις ότι είναι απατεώνας. Θα βάλεις τα κοσμήματα και εμείς πιο κάτω θα τον παραλάβουμε. Για να τον παραλάβουμε με κοσμήματα και χρυσαφικά για να μπορέσουμε να τον βάλουμε μέσα φυλακή.

Οι κατηγορούμενοι δεν προσποιούνταν μόνο τους αστυνομικούς αλλά τους δικηγόρους, υπαλλήλους δικηγορικών συλλόγων ,δημοτικούς και τραπεζικούς υπαλλήλους ακόμα και πωλητές αυτοκινήτων.