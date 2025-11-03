Η Αστυνομία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, καθώς τρεις από τους δράστες του μακελειού στα Βορίζια διαφεύγουν και έχει εξαπολυθεί εκτεταμένο ανθρωποκυνηγητό στις βουνοκορφές του Ψηλορείτη, προκειμένου να εντοπιστούν και να αποφευχθεί νέα αιματοχυσία. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει επεκτείνει τις έρευνες και στο Νομό Ρεθύμνου, ενώ το κλίμα στα Βορίζια παραμένει τεταμένο και μετά την κηδεία του δολοφονηθέντος, Φανούρη Καργάκη.

Παρά τις ελλιπείς ακόμη πληροφορίες για το πώς ξεκίνησε το αιματηρό επεισόδιο, θεωρείται βέβαιο ότι και οι δύο πλευρές συμμετείχαν ενεργά στη συμπλοκή. Σύμφωνα με την Αστυνομία, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του 39χρονου νεκρού και πέντε ακόμη προσώπων, ενώ εκτιμάται ότι από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη συμμετείχαν περισσότεροι ένοπλοι.

Απόπειρα συγκάλυψης μετά το μακελειό

Αμέσως μετά τη σύρραξη, συγγενείς των εμπλεκομένων φέρονται να προσπάθησαν να καθαρίσουν τον χώρο του εγκλήματος, απομακρύνοντας κάλυκες και όπλα. Τραυματίες μεταφέρθηκαν στα Κέντρα Υγείας και στο Νοσοκομείο από συγγενικά πρόσωπα, σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί η «ομερτά» της σιωπής, που παραδοσιακά καλύπτει τέτοιες υποθέσεις.

Ωστόσο, αυτή τη φορά το μέγεθος της τραγωδίας δεν επέτρεψε συγκάλυψη. Εκτός από τους δύο νεκρούς, τέσσερις ακόμη άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο, ανάμεσά τους δύο γυναίκες —η 53χρονη αδελφή της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και μια 26χρονη συγγενής.

Νοσηλευόμενοι υπό φρούρηση – Τρεις ακόμη καταζητούμενοι

Δύο από τους τραυματίες, ένας 30χρονος (γιος της 53χρονης τραυματία) και ο 25χρονος ξάδελφός του, νοσηλεύονται φρουρούμενοι, καθώς έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψής τους.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά ακόμη τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών. Ο 27χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού όπου είχε τοποθετηθεί δυναμίτιδα, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και πυροδότησε τη φονική αλυσίδα γεγονότων.

Πηγές αναφέρουν ότι οι καταζητούμενοι έχουν επικοινωνήσει με οικεία πρόσωπα, εκφράζοντας πρόθεση να παραδοθούν. Οι Αρχές, ωστόσο, παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς πληροφορίες θέλουν και μέλη της αντίπαλης οικογένειας να κινούνται οπλισμένα στα γύρω βουνά, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέας σύγκρουσης.