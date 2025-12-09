Με αναρτήσεις τους οι μετεωρολόγοι έχουν αρχίσει να τοποθετούνται σε σχέση με τον καιρό που θα κάνει τα Χριστούγεννα.

Ο πρώην Διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, αναφέρει από την πλευρά του ότι σχετικά ασφαλείς προγνώσεις έχουμε μόνο για το επόμενο δεκαήμερο. Μάλιστα γράφει με νόημα ότι « ο χειμώνας αγαπά τις ανατροπές … ».

Δείτε τι αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Η “ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ” ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΥΚΛΩΝΑ, ΟΙ ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο “ΜΥΘΟΣ” ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.

Ήδη αρκετοί έχουν αρχίσει να δημοσιεύουν προβλέψεις για τον καιρό των Χριστουγέννων. Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτό το παιχνίδι των υπερβολικών προγνώσεων τόσο νωρίς. Σχετικά ασφαλείς προγνώσεις έχουμε μόνο για το επόμενο δεκαήμερο.

Για τις προγνώσεις τις ημέρες των Χριστουγέννων, έχουμε ακόμη χρόνο μπροστά μας. Ο Δεκέμβριος μόλις περνά στο δεύτερο δεκαήμερο και θα επανέλθουμε με πιο ασφαλείς, πιο έγκυρες και πιο στοχευμένες εκτιμήσεις για τον καιρό των γιορτών. Ο χειμώνας αγαπά τις ανατροπές – και εμείς θα είμαστε εδώ για να τις αναλύσουμε. Μέχρι τότε, ας κρατήσουμε ότι ο πιο ζεστός «καιρός» των Χριστουγέννων είναι αυτός που φτιάχνουν οι άνθρωποι, όχι τα βαρομετρικά.

Αξίζει να θυμόμαστε ότι το χριστουγεννιάτικο χιόνι στην Ελλάδα είναι ένας όμορφος μύθος, βαθιά ριζωμένος στη συλλογική μας φαντασία. Η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη και σπάνια προσφέρει λευκές εικόνες, τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις και στα νότια γεωγραφικά πλάτη. Κι ενώ κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με απόλυτη σιγουριά τον καιρό των φετινών Χριστουγέννων, τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν πως τα περισσότερα ελληνικά σπίτια θα στολιστούν με χιονισμένα δέντρα – ακόμη κι αν το χιόνι τους είναι από … βαμβάκι, και η πραγματική ζεστασιά έρχεται από τις καρδιές μας. Καλές γιορτές».

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας εκτιμά ότι σύμφωνα με τα περισσότερα μεσοπρόθεσμα αριθμητικά μοντέλα για τις επόμενες 10–15 ημέρες, οι θερμοκρασίες θα είναι +1.5 έως +2.5°C πάνω από τα κλιματικά κανονικά για την Ελλάδα. Παράλληλα επισημαίνει ότι για την εποχή οι μέρες θα θυμίζουν περισσότερο ήπιο φθινόπωρο, παρά «βαθύ» χειμώνα:

«”Αδύναμες ή παροδικές φαίνονται να είναι οι ψυχρές εισβολές τα Χριστούγεννα …”

Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα μεσοπρόθεσμα αριθμητικά μοντέλα για τις επόμενες 10–15 ημέρες συγκλίνουν αρκετά σε μια εικόνα θερμοκρασιών περίπου +1.5 έως +2.5°C πάνω από τα κλιματικά κανονικά για την Ελλάδα.

Οι νύχτες μπορεί να παραμείνουν σχετικά «φυσιολογικές», αλλά συνολικά η ανωμαλία θα βγει θετική.

Αυτό σημαίνει ότι, για την εποχή, οι μέρες θα θυμίζουν περισσότερο ήπιο φθινόπωρο παρά «βαθύ» χειμώνα.

Δεν αποκλείονται σύντομες χειμωνιάτικες «ανάσες», αλλά το γενικό κλίμα παραμένει σταθερά ήπιο, σχετικά ζεστό και μακριά από πραγματικές χειμωνιάτικες εισβολές στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα».