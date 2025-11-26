Έξι γυναίκες (τρεις στον Στρατό Ξηράς, δύο στο Πολεμικό Ναυτικό και μία στην Πολεμική Αεροπορία) θα αξιοποιήσουν μαζί με τους 30 άνδρες συναδέλφους τους τα Ειδικά Προγράμματα Θητείας, που προώθησε και καθιέρωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Με τα Ειδικά Προγράμματα Θητείας, επισημαίνουν πηγές του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας, δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα σε νέους και νέες, να συνδυάσουν τη φοίτηση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) με την παροχή εξειδικευμένης και υψηλού επιπέδου στρατιωτικής εκπαίδευσης και αντίστοιχης αμοιβής.

Η στρατιωτική εκπαίδευση, εξηγούν οι ίδιες πηγές, παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών σε χρονικά διαστήματα που δεν επηρεάζουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις, με τους συμμετέχοντες να απολαμβάνουν μισθολογική αποζημίωση, ασφαλιστική κάλυψη, υγειονομική περίθαλψη, ασφάλιση για κύρια και επικουρική σύνταξη, αναγνώριση στρατιωτικής ιδιότητας ως συντάξιμης υπηρεσίας και δυνατότητας παράτασης υπηρεσίας μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

Τα Ειδικά Προγράμματα Θητείας απευθύνονται σε άνδρες και γυναίκες που σπουδάζουν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και σε φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων και υποψήφιους διδάκτορες.

Με την απόκτηση του τίτλου σπουδών ολοκληρώνεται το ακαδημαϊκό σκέλος του Ειδικού Προγράμματος Θητείας και ξεκινά η παροχή υποχρεωτικής στρατιωτικής υπηρεσίας, για συγκεκριμένο αριθμό ετών, σε ερευνητικά προγράμματα και μονάδες/υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, σε ειδικότητες συναφείς με το αντικείμενο σπουδών.

Στόχος των Ειδικών Προγραμμάτων Θητείας είναι να αξιοποιηθούν οι σπουδές και οι δεξιότητες όσων συμμετέχουν σε αυτά. Συγκεκριμένα, οι προπτυχιακοί φοιτητές θα κατατάσσονται ως υποψήφιοι έφεδροι αξιωματικοί (ΥΕΑ) και θα λαμβάνουν αποζημίωση ίση με το ήμισυ του μισθού ενός δοκίμου εφέδρου αξιωματικού (ΔΕΑ). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα κατατάσσονται με τον βαθμό του ΔΕΑ και θα αμείβονται με τον πλήρη μισθό ΔΕΑ. Αντίστοιχα, οι υποψήφιοι διδάκτορες θα κατατάσσονται επίσης ως ΔΕΑ και θα λαμβάνουν τον μισθό ΔΕΑ. Με την ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών τους σπουδών, θα υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ως έφεδροι ανθυπολοχαγοί και θα ανοίγονται με τον μισθό του ανθυπολοχαγού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ