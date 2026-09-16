Στο κτήριο της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, κρατείται από τα ξημερώματα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου η γιατρός Ιωάννα Γάκα, αμέσως μετά την εντολή προφυλάκισης της ιδίας αλλά και του συζύγου της παθολόγου Ηλία Θεοδωρόπουλου, με την σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, μετά την ολοκλήρωση της μαραθώνιας απολογίας τους.

Η Ιωάννα Γάκα, είναι πολύ καταβεβλημένη,- όπως αναφέρουν οι αστυνομικοί που την επιτηρούν- τόσο από την πολύωρη χρονικά απολογία της που διήρκεσε 17 ώρες, όσο κυρίως από την απόφαση για την κράτησή της. Πλέον έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί την σοβαρότητα του κατηγορητηρίου που την βαρύνει, για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στις 9 Σεπτεμβρίου.

Όπως ανέφεραν οι αστυνομικοί, δεν τους έχει ζητήσει το παραμικρό, όσον αφορά την βελτίωση των συνθηκών της παραμονής της, όλες αυτές τις ώρες της κράτησής της.

Από την δική του πλευρά, ο σύζυγός της Ηλίας Θεοδωρόπουλος, κρατείται στο κτήριο της ΓΑΔΑ, μετά την ολοκλήρωση της μαραθώνιας απολογίας και την κοινή απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα, για την προφυλάκιση του.

Μάλιστα ο ιατρός – παθολόγος έχει ξεκινήσει από το πρωί απεργία πείνας και δίψας, πραγματοποιώντας αυτό που είπε στον Ανακριτή, μόλις του ανακοινώθηκε η κράτησή του.

Εν τω μεταξύ, όλες αυτές τις μέρες που το ζεύγος Θεοδωρόπουλου – Γάκα κρατείτο εν’ όψει της απολογίας του, δέχθηκαν επισκέψεις από τα δύο ενήλικα παιδιά τους.