Σε πυλώνες του ΔΕΔΔΗΕ αναζητά το ανακριτικό της Πυροσβεστικής την αιτία για τις πρώτες εστίες των πυρκαγιών που έκαψαν τις προηγούμενες μέρες δεκάδες χιλιάδες στρέμματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στα χέρια των Αρχών βρίσκονται εκτός από καταθέσεις κατοίκων, και φωτογραφικό – βιντεοληπτικό υλικό που υποστηρίζει τις σοβαρότατες ενδείξεις.

Δυστυχώς η «Ζούγκλα» επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά, μόλις δύο μέρες μετά το πρωτοσέλιδο δημοσίευμά μας, με το οποίο επισημαίναμε το πόσες φορές τα τελευταία χρόνια έχουμε τονίσει τις ευθύνες του δικτύου διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, για τις πυρκαγιές που έχουν κατακάψει ολόκληρη την Ελλάδα.

Για το Ίσωμα και το Βασιλικό Αχαΐας, απ’ όπου ξεκίνησε η φωτιά που έφτασε στα περίχωρα της Πάτρας, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχουν φωτογραφικό υλικό με καλώδια υψηλής τάσης μπερδεμένα με κλαδιά δέντρων να ταλαντώνονται εν μέσω ανέμων, προκαλώντας σπινθήρες.

Φωτογραφικό υλικό από τον Γυμνότοπο Πρέβεζας, απεικονίζει πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ μέσα σε δασώδη περιοχή να σπινθηρίζει και στη συνέχεια να προκαλείται φωτιά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Για την Χίο ενδέχεται η φωτιά να ξέσπασε από πυλώνες υψηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ δίπλα σε ανεμογεννήτριες, πάλι σύμφωνα με τα στελέχη της Πυροσβεστικής που διερευνούν σοβαρές καταγγελίες των κατοίκων.

Και το ερώτημα παραμένει, δυστυχώς διαχρονικό: Πότε οι ανευθυνο-υπεύθυνοι της Κυβέρνησης θα πράξουν τα αυτονόητα προκειμένου να σταματήσει ο ΔΕΔΔΗΕ να αποτελεί τον Νο 1 εμπρηστή των ελληνικών δασών;