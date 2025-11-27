Η αναρχική ομάδα «Πυρήνες Άμεσης Δράσης» ανέλαβε την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση που έγινε πριν από λίγες μέρες στα γραφεία της «Ομάδας αλήθειας» και του φιλοκυβερνητικού ειδησεογραφικού site ellada24.gr, τα ξημερώματα της 8/11 στην περιοχή της Παλλήνης.

Σε κείμενό τους σε ιστότοπο του αντιεξουσιαστικού χώρου, υποστηρίζουν ότι πρόκειται για «έναν από τους πιο ανήθικους, πιο επαχθείς και ελεεινούς μηχανισμούς χειραγώγησης της κοινής γνώμης που έχουμε συναντήσει στην πολιτική ιστορία της χώρας».

Σε άλλο σημείο του κειμένου αναφέρουν ότι η «εν λόγω εταιρεία μαζί με άλλες αποτελούν ένα δαιδαλώδες δίκτυο μέσω του οποίου τρώνε δημόσιο χρήμα από τις διάφορες απευθείας αναθέσεις ή χρηματοδοτούν την Ομάδα Αλήθειας για να ασκούν προπαγάνδα και να ελέγχουν τα κεντρικά αφηγήματα στα social media».