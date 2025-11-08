Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Η νεανική παραβατικότητα εξελίσσεται σε μείζον κοινωνικό πρόβλημα, με τα περιστατικά να αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο και να λαμβάνουν ανησυχητικές διαστάσεις. Το φαινόμενο πλέον δεν περιορίζεται στα σχολεία — επεκτείνεται σε ολόκληρη την κοινωνία, προκαλώντας έντονο προβληματισμό.

Οι υποθέσεις ανηλίκων που εμπλέκονται σε βίαιες ή παραβατικές πράξεις πληθαίνουν, ενώ, όπως τονίζουν ειδικοί, η ηλικία των παιδιών που παρουσιάζουν τέτοιες συμπεριφορές μειώνεται συνεχώς. Οι αιτίες εντοπίζονται, μεταξύ άλλων, στην ανεπαρκή οικογενειακή φροντίδα, τη συστηματική έκθεση σε βία μέσω διαδικτύου και social media, αλλά και στη δυσλειτουργία του σχολικού περιβάλλοντος.

Τα στοιχεία που παρουσίασε η εκπομπή του OPEN «Κοινωνία Άνω Κάτω» είναι αποκαλυπτικά:

Το 2021, 6.361 ανήλικοι απασχόλησαν τις Αρχές.

Το 2022 ο αριθμός αυξήθηκε σε 7.506,

ενώ το 2023 εκτινάχθηκε στους 11.822.

Το 2024 καταγράφηκαν 14.596 παραβάτες,

και μόνο το πρώτο εννιάμηνο του 2025, 9.038 ανήλικοι είχαν ήδη εμπλακεί σε υποθέσεις παραβατικότητας.

Όσον αφορά το είδος των αδικημάτων, η πιο έντονη αύξηση παρατηρείται στα εγκλήματα κατά ξένης ιδιοκτησίας — κυρίως κλοπές και ληστείες. Το 2023, 1.123 ανήλικοι ενεπλάκησαν σε τέτοιες πράξεις, ο αριθμός τριπλασιάστηκε το 2024 σε 3.016, ενώ το πρώτο εννιάμηνο του 2025 έχουν ήδη καταγραφεί 2.062 περιπτώσεις.

Εξίσου ανησυχητική είναι η εμπλοκή ανηλίκων σε εγκληματικές οργανώσεις. Το 2023 συμμετείχαν 47 ανήλικοι, το 2024 142, ενώ το 2025, μέχρι τον Σεπτέμβριο, 82 παιδιά είχαν εντοπιστεί σε σχετικές υποθέσεις.

Η «μάστιγα» των συμμοριών ανηλίκων στην Αττική

Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο του προβλήματος. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, πάνω από 1.000 υποθέσεις που αφορούν ανήλικους δράστες εκδικάζονται κάθε χρόνο. Οι συμμορίες παιδιών και εφήβων, σύμφωνα με αστυνομικούς, εμπλέκονται κυρίως σε κλοπές, ληστείες, ξυλοδαρμούς, ακόμη και διακίνηση ναρκωτικών. Μόνο την τελευταία πενταετία έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 30 ενεργές ομάδες σε διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου.

Οι «κόκκινες ζώνες» της Αττικής

Η Αστυνομία καταγράφει δώδεκα περιοχές όπου η δράση των ανήλικων συμμοριών παρουσιάζει ιδιαίτερη έξαρση:

Καλλιθέα, Ακρόπολη, Αγ. Παντελεήμονας, Ομόνοια, Παλαιό Φάληρο, Ελευσίνα, Μαρούσι, Αχαρνές, Μοσχάτο, Καμίνια, Πατήσια και Λεωφόρος Αχαρνών.

Οι αρχές εξετάζουν νέα μέτρα πρόληψης και παρέμβασης, ωστόσο, όπως παραδέχονται αστυνομικοί και κοινωνικοί λειτουργοί, το φαινόμενο της ανήλικης παραβατικότητας έχει πλέον ριζώσει — κι αν δεν αντιμετωπιστεί συντονισμένα, κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μόνιμο χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας.