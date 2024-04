Η μεγάλη βρετανική εφημερίδα, «Sunday Times», σε ένα εκτενές της άρθρο ασχολείται με την προσωπικότητα του Βαγγέλη Μαρινάκη, ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού αλλά και της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η εφημερίδα, στο άρθρο της με τίτλο «Evangelos Marinakis: links to Greek ultras and scourge of referees», (Ευάγγελος Μαρινάκης: Η σύνδεση με τους χούλιγκανς και η μάστιγα των διαιτητών), κάνει λόγο για τις «μανιώδεις» και «οργισμένες» αντιδράσεις του Ευάγγελου Μαρινάκη εναντίον των διαιτητών, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Αγγλία, και τον αποκαλεί ως μια από τις «πιο διχαστικές φιγούρες στο ελληνικό ποδόσφαιρο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Aφορμή το εμπρηστικό tweet της βρετανικής ομάδας εναντίον του ανθρώπου που ήταν στο VAR, μετά την ήττα της Νότιγχαμ Φόρεστ από την Έβερτον με 2-0, στις 21/4.

Τότε η ομάδα ανέβασε μια ανακοίνωση στο «Χ» (πρώην Twitter) με την οποία επιτέθηκε στο VAR, τονίζοντας ότι «αυτός που το χειριζόταν ήταν οπαδός της Λούτον και ως εκ τούτου αδίκησε τη Νότιγχαμ σε τρεις φάσεις του αγώνα».

Δείτε τα tweet της Νότιγχαμ:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Three extremely poor decisions – three penalties not given – which we simply cannot accept.

We warned the PGMOL that the VAR is a Luton fan before the game but they didn’t change him. Our patience has been tested multiple times.

NFFC will now consider its options.

— Nottingham Forest (@NFFC) April 21, 2024