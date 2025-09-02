Συνομιλίες του πρώην υπουργού Άμυνας, Πάνου Καμμένου, με έναν από τους κατηγορούμενους και φερόμενου ως «εγκεφάλου» της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, περιλαμβάνονται σύμφωνα με πληροφορίες στη δικογραφία που αφορά την υπόθεση της αποκαλούμενης «Κρητικής μαφίας».

Ο Πάνος Καμμένος, φέρεται να συνομιλούσε με ένα από τα ηγετικά πρόσωπα της εγκληματικής οργάνωσης, που προσπαθούσε να ασκήσει επιρροή, προκειμένου να εγκαταστήσει συγκεκριμένο πρόσωπο στον θρόνο του Μητροπολίτη.

Συγκεκριμένα, στις καταγραφές του «κοριού» της ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος ακούγεται να ζητά από τον πρώην υπουργό μεσολάβηση για την εκλογή του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ στη θέση του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Στο κομμάτι της δικογραφίας που έχει σταλεί στις αρμόδιες αρχές και αφορά την καταπάτηση και πώληση έκτασης που ανήκει στη Μονή Αγίας Τριάδας Χανίων αλλά και στους εκβιασμούς προκειμένου να μη διεκδικήσει πίσω την καταπατημένη έκταση των 175 στρεμμάτων το Μοναστήρι, αναφέρεται:

«Εις εκ των κατηγορούμενων ως εγκεφάλων της μαφίας της Κρήτης διαπιστώνεται ότι διατηρεί επαφές με συγκεκριμένο Αρχιμανδρίτη, τον Μελχισεδέκ ο οποίος έχει τη φιλοδοξία να εκλεγεί μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου, εκλογή που έχει προγραμματισθεί να γίνει τον Οκτώβριο…»

Μάλιστα, σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος προκειμένου να μεσολαβήσει για την εκλογή του συγκεκριμένου Αρχιμανδρίτη, του ζητά ως αντίτιμο κομμάτι των Ιερών οστών του Αγίου Λαζάρου που έχει ο ιερωμένος στην κατοχή του.

Σε άλλο σημείο της δικογραφίας, αναφέρεται ότι στις 12 Αυγούστου ο κατηγορούμενος επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον Πάνο Καμμένο.

Σε αυτήν του μιλάει για τον Αρχιμανδρίτη και υποστηρίζει ότι είναι αποδεκτός από το Πατριαρχείο, την Αμερικάνικη βάση στα Χανιά και άλλους. Δεν παραλείπει να επισημάνει στον κ. Καμμένο ότι ο Αρχιμανδρίτης είναι ιδιαίτερα αγαπητό, φιλικό του πρόσωπο. Μάλιστα, ζητά από τον πρώην υπουργό να επικοινωνήσει ο ίδιος ο αρχιμανδρίτης μαζί του, πλην όμως ο κ. Καμμένος αρνείται την άμεση επικοινωνία τη δεδομένη χρονική στιγμή. Φέρεται μάλιστα να λέει στον κατηγορούμενο ξενοδόχο να διαβιβάσει στον Αρχιμανδρίτη την βεβαιότητά του ότι εφόσον η εκλογή εξαρτάται από τον Αμερικάνικο παράγοντα, θα πραγματοποιηθεί.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο κατηγορούμενος στέλνει μήνυμα στον Πάνο Καμμένο με το όνομα του αρχιμανδρίτη και τη φράση «για Δεσπότης Χανίων».

Τα… γνήσια Λείψανα των Αγίων και το κομμάτι του Τιμίου Ξύλου

Στη συνέχεια ακολουθεί επικοινωνία του κατηγορουμένου με τον Αρχιμανδρίτη, στην οποία ο τελευταίος ζητά από τον πρώτο να επιμείνει ώστε ο πρώην υπουργός να πιέσει άμεσα για την εκλογή του στη θέση του Μητροπολίτη «αφού οι κινήσεις πρέπει να γίνουν μέχρι τα τέλη Αυγούστου» και δεν παραλείπει να ευχαριστήσει για τη δωρεά του κατηγορουμένου στην Εκκλησία.

Ακόμη, στη δικογραφία αναφέρεται ότι ο κατηγορούμενος, σε άλλη επικοινωνία του με τον Αρχιμανδρίτη, υποστηρίζει ότι είχε και δεύτερη επικοινωνία για το θέμα της εκλογής με τον κ. Καμμένο, ενώ στη συνέχεια διαπραγματεύεται με τον ιερωμένο για να καταφέρει να βρει κομμάτι του αυθεντικού Τιμίου Ξύλου.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι ο Μελχισεδέκ υποστηρίζει ότι κατέχει γνήσια Λείψανα Αγίων και ότι θα αποδώσει στον ξενοδόχο γνήσιο τεμάχιο Λειψάνου του Αγίου Λαζάρου, το οποίο έχει ήδη στην κατοχή του.

Ο κατηγορούμενος ρωτάει τον Μελχισεδέκ αν είναι όντως γνήσιο το Λείψανο, ή αν είναι ψεύτικο από ζώο και ο Μελχισεδέκ, αστειευόμενος, του αναφέρει τη φράση «σκάσε ρε μαλ**α, μη λες μαλ****ς», εξηγώντας του ότι το έχει προμηθευτεί από Ηγούμενο Μονής στην Κύπρο και επειδή διαθέτει μεγάλη ποσότητα, θα του αποδώσει ένα τεμάχιο.

Ο κατηγορούμενος για δεύτερη φορά τεμάχιο του Τίμιου Ξύλου και ο Μελχισεδέκ του απαντάει ότι η ποσότητα που διαθέτει ο ίδιος είναι απειροελάχιστη και είναι τοποθετημένη μέσα σε ένα σταυρό. Του λέει, επίσης, ότι την προμηθεύτηκε μετά από διαμεσολάβηση που πραγματοποίησε στο Φανάρι.