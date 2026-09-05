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Ήταν λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι του Σαββάτου, 5 Σεπτεμβρίου, όταν το μαχητικό αεροσκάφος F-4 Phantom της 338 Μοίρας «Άρης» είχε μόλις ξεκινήσει την επίδειξή του στο Athens Flying Week στην Τανάγρα. Ενώ εκατοντάδες θεατές παρακολουθούσαν την αεροπορική γιορτή, το διθέσιο μαχητικό επιχείρησε έναν ελιγμό εξαιρετικά υψηλών απαιτήσεων (High-Speed, High-G Turn).

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, το αεροσκάφος προσέγγιζε τον διάδρομο με μέγιστη ταχύτητα όταν, κατά τη διάρκεια της κλειστής στροφής, εικάζεται πως υπήρξε απώλεια στήριξης. Μπροστά στα έντρομα μάτια του πλήθους, το μαχητικό άρχισε να βγάζει καπνούς, έχασε ξαφνικά ύψος και ξεκίνησε την ανεξέλεγκτη πορεία του προς το έδαφος.

Βίντεο από τη στιγμή της πτώσης του Phantom:

Το πλήρωμα, αποτελούμενο από τον Σμηναγό Δ.Π. και τον Επισμηναγό Ι.Μ. της 117 Πτέρυγας Μάχης από την Ανδραβίδα, δεν είχε απολύτως κανένα περιθώριο αντίδρασης. Λόγω της μεγάλης ταχύτητας και της ισχυρής κλίσης, η ενεργοποίηση του συστήματος εγκατάλειψης ήταν σχεδόν αδύνατη. Οι μηχανισμοί εκτόξευσης δεν λειτούργησαν ποτέ και οι δύο αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας ανασύρθηκαν νεκροί, βυθίζοντας τις Ένοπλες Δυνάμεις σε πένθος.

Το αεροσκάφος συνετρίβη με σφοδρότητα στις εγκαταστάσεις της τοπικής επιχείρησης «ΨΕΚΑ ΑΒΕΕ», ένα εργοστάσιο κατασκευής και εισαγωγής γεωργικών και βιομηχανικών μηχανημάτων. Από τη βιαιότητα της πρόσκρουσης, η άτρακτος κόπηκε στα δύο. Τα συντρίμμια του μαχητικού διασκορπίστηκαν σε τεράστια απόσταση, τόσο γύρω από τις αποθήκες του εργοστασίου, όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, από τα θραύσματα που εκσφενδονίστηκαν τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία χρειάστηκε να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ποιοι ήταν οι πιλότοι

Το απόγευμα του Σαββάτου, η Πολεμική Αεροπορία εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για το συμβάν, αναφερόμενη στους δύο πιλότους που χάθηκαν: «Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:55, αεροσκάφος F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, το οποίο συμμετείχε στο Airshow «Athens Flying Week 2026», κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, Επισμηναγού (Ι) Ι.Μ και Σμηναγού (Ι) Δ.Π.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας».

Ό,τι απέμεινε από τον κινητήρα του αεροσκάφους, εντοπίστηκε κοντά στο εργοστάσιο που κατέπεσε:

Αμέσως μετά τη συντριβή ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε δύο διαφορετικές εστίες, η οποία γρήγορα επεκτάθηκε και σε παρακείμενη δασική έκταση. Αν και στο σημείο έσπευσαν τάχιστα δύο ασθενοφόρα και μοτοσικλέτες του ΕΚΑΒ, οι φλόγες έκαναν το έργο τους εξαιρετικά δύσκολο. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έστησε μια γιγαντιαία επιχείρηση με 85 πυροσβέστες, 23 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και μία ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ. Από αέρος, 7 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα (το ένα με ρόλο συντονιστή) ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης.

Μέσα σε κλίμα ταραχής, οι διοργανωτές διέκοψαν αμέσως το σόου και προχώρησαν στην ασφαλή εκκένωση του χώρου από τους επισκέπτες. Η τραγική είδηση σήμανε συναγερμό στην πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, διέκοψε το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ και επέστρεψε εσπευσμένα στην Αθήνα, ενώ το ίδιο έπραξε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ακυρώνοντας την παρουσία του σε εκδήλωση στη Μεθώνη.

Αυτή τη στιγμή, ο χώρος της τραγωδίας έχει αποκλειστεί από ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες «χτενίζουν» την περιοχή για τη συλλογή όλων των διάσπαρτων ευρημάτων. Τα συντρίμμια πρόκειται να μεταφερθούν σε ασφαλή χώρο προκειμένου οι εμπειρογνώμονες να τα αναλύσουν λεπτομερώς και να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην πτώση του Phantom.

Βίντεο από το σημείο της συντριβής – Πυκνοί καπνοί είχαν υψωθεί στον ουρανό:

Εικόνες από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τανάγρας μετά τη συντριβή του αεροσκάφους: