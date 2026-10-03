Όλο και περισσότερες είναι οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Η κατάθεση της κατηγορούμενης γιατρού, Ιωάννας Γάκα στον Ανακριτή προβληματίζει έντονα, καθώς σύμφωνα με την ίδια έκανε τα πάντα σωστά.

Η γιατρός χωρίς ειδικότητα περιέγραψε λεπτό προς λεπτό την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στο ιδιωτικό ιατρείο της Καρνεάδου. Ωστόσο, φαίνεται πως έχει πέσει σε αντιφάσεις…

Επιμένει ότι η θεραπεία της πλασμαφαίρεσης είναι απόλυτα ασφαλής, ενώ μετά τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή δεκάδες επιστήμονες και γιατροί ξεκαθάρισαν πως η συγκεκριμένη θεραπεία μπορεί να γίνει εξαιρετικά επικίνδυνη, όταν δεν εκτελείται αυστηρά σε οργανωμένες νοσοκομειακές μονάδες από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Συγκεκριμένα, η πρόεδρος του ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη είχε δηλώσει ότι «απαγορεύεται η πλασμαφαίρεση σε ιδιωτικά ιατρεία», καθώς κατά τη διάρκεια της θεραπείας μπορεί να υπάρξουν σοβαρές επιπλοκές που μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από ειδικούς.

Οι αντιφάσεις στην κατάθεση της γιατρού

«Ξαφνικά ενώ παρακολουθούσα το μόνιτορ είδα ότι το ηλεκτροκαρδιογράφημα αραίωνε, το οξυγόνο έπεσε από το 98 που ήταν σταθερό στο 89 και η πίεση έπεσε στο 10 με 6, ενώ ήταν 14 με 9 με μέτρηση στο πόδι», κατέθεσε η Ιωάννα Γάκα για τον τραγουδιστή.

Στη συνέχεια, η κατηγορούμενη τόνισε πως «αρνούμαι την κατηγορία όπως μου αποδίδεται. Βρίσκομαι σε έναν εσωτερικό θρήνο ενώ ταυτόχρονα πρέπει να διαχειριστώ και όλη αυτή την κατάσταση. Δηλώνω την απόλυτη συντριβή μου για την απώλεια του ασθενή. Θα ένιωθα ακριβώς το ίδιο όποιος κι αν ήταν ο ασθενής μου», επιμένοντας παράλληλα ότι η θεραπεία στην οποία υπεβλήθη ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ασφαλής.

«Μετά τη θεραπεία οι ασθενείς είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μπορούν να κάνουν τα πάντα. Να οδηγήσουν, να περπατήσουν. Θέλω να σας αναφέρω ότι στο τέλος της θεραπείας το αίμα επιστρέφει κανονικά στον οργανισμό του ασθενούς. Ο ασθενής δεν χάνει ούτε σταγόνα αίματος», σημείωσε η 56χρονη.

Για το ιατρικό ιστορικό που δεν πήρε ποτέ από τον καλλιτέχνη ανέφερε: «Δεν πήρα ιατρικό ιστορικό αλλά είδα όλες τις μετρήσεις που κάναμε. Δεν του είπα να φέρει τυχόν πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις. Η θεραπεία αυτή δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις λόγω της φύσης της διαδικασίας».

Πρόσθεσε ακόμη πως «η ποσότητα του αίματος που κινείται στο σύστημα αυτό άλλωστε είναι πολύ μικρή. Η εταιρεία λέει ότι η θεραπεία απαγορεύεται μόνο σε παιδιά κάτω των 12 ετών και σε ανθρώπους που δεν έχουν μεγάλο ή καθόλου προσδόκιμο ζωής».

«Δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι ο Μαζωνάκης δεν ήταν καλά»

«Μου είπε ότι ήταν άυπνος και πως ήθελε να κοιμηθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Μπορείς να κοιμηθείς κανονικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας». Εμείς είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από τις καταθέσεις τις αρχικές τόσο της ίδιας όσο και των υπαλλήλων που βρίσκονταν μέσα στον χώρο πως «ο Μαζωνάκης δεν ήταν καλά όταν ήρθε, ήταν σε υπερδιέγερση».

Τώρα, η 56χρονη γιατρός ανέφερε για τον τραγουδιστή: «Δεν ήταν σε κατάσταση που δεν μπορούσε να συνεργαστεί για να συνεχίσουμε τη θεραπεία. Δεν υπήρχε καμία αντένδειξη. Έχει τύχει να κάνω τη θεραπεία και σε άλλο ασθενή, ο οποίος ήταν και αυτός σε αντίστοιχη κατάσταση κι η θεραπεία του πήγε μια χαρά».

«Δεν είναι πλασμαφαίρεση αλλά διπλό φιλτράρισμα του πλάσματος»

Όταν η Ιωάννα Γάκα ρωτήθηκε για τη θεραπεία που πραγματοποίησε στον Γιώργο Μαζωνάκη είπε ότι «δεν πρόκειται για πλασμαφαίρεση, αλλά για διπλό φιλτράρισμα του πλάσματος».

Και τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκαν στην Stem Cell Clinic στο Κολωνάκι από τις αστυνομικές Αρχές τι ήταν;

Οι διαφημίσεις που έκανε για τα μηχανήματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την συγκεκριμένη θεραπεία πως προέκυψαν, αν πρόκειται απλώς για «διπλό φιλτράρισμα του πλάσματος»;

Ρωτήθηκε ακόμη γιατί το διαφημιστικό της εταιρείας αναφέρεται ως διαδικασία πλασμαφαίρεσης και απάντησε πως «πρόκειται για διπλό φιλτράρισμα του πλάσματος και όχι για πλασμαφαίρεση. Δεν μου έχει συμβεί ποτέ καμία παρενέργεια ούτε έχω πληροφορηθεί ποτέ καμία παρενέργεια από την εταιρεία. Συνειδητά σας λέω πως αν πίστευα πως υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος, παρενέργειες δεν θα έκανα ποτέ τίποτα τους ασθενείς μου. Στόχος μου είναι να κάνω μόνο καλό στους ασθενείς μου δεν θα έκανα ποτέ τίποτα που να έβαζε σε κίνδυνο κανέναν άνθρωπο».

Η Ιωάννα Γάκα κλήθηκε από τον Ανακριτή να περιγράψει αναλυτικά τα όσα συνέβησαν στο ιατρείο την μοιραία εκείνη ημέρα.

Η δική της εκδοχή για την ώρα έναρξης της θεραπείας και την εξέλιξη του περιστατικού

Δίνοντας την δίκη της εκδοχή της ιστορίας, αναφέρθηκε σε διαδοχικές προσπάθειες εξέυρεσης φλέβας, στις διακοπές της θεραπείας και στα όσα τραγικά ακολούθησαν. Κατέθεσε πως η θεραπεία είχε ξεκινήσει στις 14:37:46, όπως κατέγραψε το μηχάνημα. Ωστόσο, στην αρχική της κατάθεση είχε αναφέρει ότι κατά τις 16:00.

Τα δύο πρώτα alerts που χτύπησαν, σύμφωνα με όσα είπε προκλήθηκαν επειδή δεν είχαν ανοίξει τα σωληνάκια του μηχανήματος, ώστε να ξεκινήσει η ροή του αίματος. Στις 15:22:54, η ίδια πάτησε παύση στη θεραπεία, καθώς είχε σπάσει φλέβα. Προσπάθησε να εντοπίσει νέα φλέβα και λίγο πριν τις 16:00 η ροή του αίματος άνοιξε εκ νέου. Ένα λεπτό αργότερα, διακόπηκε και πάλι η διαδικασία, καθώς παρουσιάστηκε νέο πρόβλημα με φλέβα.

Τότε, ο Γιώργος Μαζωνάκης, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της κατηγορούμενης σηκώθηκε και πήγε τουαλέτα.

«Έκανε κάποια κίνηση και έσπασε ακόμα μία φλέβα και γι’ αυτό είναι η παύση της θεραπείας στις 15:46:15. Μετά από αυτό πήγε στην τουαλέτα και τον περίμενα με σκοπό να ξαναπροσπαθήσω. Στην τουαλέτα είναι το πολύ 5 λεπτά. Όταν επέστρεψε ήταν κανονικός. Τον ξανασύνδεσα στο μόνιτορ του είπα πως έπρεπε να βρω άλλη φλέβα», ανέφερε στην κατάθεσή της η Ιωάννα Γάκας.

Ο τραγουδιστής επέστρεψε και ξεκίνησε η εξεύρεση της κατάλληλης φλέβας. «Βρήκα μία μικρή δεξιά παλάμη, η οποία πάλι έσπασε και μετά κινήθηκα πάλι προς την άλλη πλευρά. Γίνεται θεραπεία με δύο πεταλούδες και στο ίδιο χέρι αρκεί να είναι σε διαφορετική φλέβα. Σπάνια το κάνω. Προσπάθησα σε αυτήν την περίπτωση αλλά δεν τα κατάφερα. Κινήθηκα προς το αριστερό χέρι έβαλα αναισθητική κρέμα στην ραχιαία επιφάνεια της αριστερής άκρας χείρας και ξαναπροσπάθησα, αλλά ανεπιτυχώς. Το έκανα άλλες δύο φορές σε διπλανές φλέβες αλλά πάλι αποτυχημένα. Είχα αποφασίσει να κάνω μία τελευταία προσπάθεια και αν αποτύχει να σταματήσουμε τη θεραπεία. Δεν θυμάμαι τι ώρα ακριβώς ήταν. Είχε περάσει μισή ώρα περίπου από όταν είχε επιστρέψει από την τουαλέτα. Ξαφνικά, ενώ παρακολουθούσα το μόνιτορ, είδα ότι το ηλεκτροκαρδιογράφημα αραίωνε, το οξυγόνο έπεσε από το 98 που ήταν σταθερό στο 89, έπεσε η πίεση του στο 10 με 6, ενώ ήταν 14 με 9 με μέτρηση στο πόδι», κατέθεσε η 56χρονη.

Η κατάσταση άλλαξε δραματικά μετά το παραπάνω περιστατικό. Η ανειδίκευτη γιατρός υποστήριξε ότι τοποθέτησε μάσκα οξυγόνου στον Γιώργο Μαζωνάκη και κάλεσε τον σύζυγό της και συγκατηγορούμενο Γιώργο Μαζωνάκη. Στη συνέχεια, ζήτησε από την νοσηλεύτρια να ετοιμάσει την ένεση αδρεναλίνης. Παράλληλα ξεκίνησαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Πέντε λεπτά αργότερα κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

«Ο ΙΣΑ γνώριζε για τα μηχανήματα»

Για τον ΙΣΑ και τα μηχανήματα η Ιωάννα Γάκα υποστήριξε πως «Τα δύο μηχανήματα που έχω εγώ είναι τα πλέον εξελιγμένα. Το μηχάνημα έχει δηλωθεί στον ΙΣΑ όπως όλα μας τα μηχανήματα και έχει γίνει και έλεγχος το 2025, από τον οποίο υπάρχει και φωτογραφικό υλικό. Όταν έγινε η αυτοψία από τον ΙΣΑ το μηχάνημα ήταν εκεί και την ημέρα της αυτοψίας μάλιστα γινόταν θεραπεία. Δεν ξέρω γιατί δεν υπάρχει αναφορά στον έλεγχο του συλλόγου για το μηχάνημα. Έχουν γίνει πολύ έλεγχοι από πολλές αρχές στο ιατρείο μας. Δεν έχω κρύψει το μηχάνημα. Τα έχω δηλώσει στο σύλλογο τα μηχανήματα. Το πρώτο το οποίο αγοράστηκε το 2023 το δήλωσα το 2025».

Θεοδωρόπουλος: «Δεν είχαμε ελέγξει ποτέ αν λειτουργούσε ο απινιδωτής»

«Έλεγξα τον σφυγμό του και αμέσως ξεκίνησα ΚΑΡΠΑ, μαλάξεις και τεχνητή αναπνοή, τρία προς ένα, όπως επιτάσσει το πρωτόκολλο», κατέθεσε ο συγκατηγορούμενος της Ιωάννας Γάκα, Ηλίας Θεοδωρόπουλος.

«Χορηγήθηκε ένα ml αδρεναλίνης από την κα Γάκα παρουσία μου. Όταν μπήκα μέσα η κα Γάκα δεν του έκανε ΚΑΡΠΑ, Η κα Γάκα βρισκόταν κοντά στο μηχάνημα, κοντά στο δεξί χέρι του ασθενούς. Είπα να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Πρέπει να πέρασαν γύρω στα τέσσερα με πέντε λεπτά μέχρι να γίνει η κλήση, από την ώρα που μπήκα στο δωμάτιο. Ανέφερα καρδιολογικό περιστατικό και ζήτησα καρδιολογική μονάδα. Το ιατρείο της κας Γάκα διέθετε απινιδωτή, στο πλαίσιο της λειτουργίας του μηχανήματος inus, Δεν το είχαμε συζητήσει με τη σύζυγό μου. Ξέρουμε και οι δύο να χρησιμοποιούμε απινιδωτή αλλά από τη στιγμή που υπήρχε ασυστολία δεν τον χρησιμοποιήσαμε».

«Δεν ερωτήθηκα για να ακολουθήσω με το ασθενοφόρο. Πιστεύω ότι ο απινιδωτής της κα Γάκα λειτουργούσε, αλλά δεν τον χρησιμοποιήσαμε λόγω της ασυστολίας. Δεν τον έχω τεστάρει ποτέ. Δεν ξέρω εάν τον είχε ελέγξει και η κα Γάκα. Οι διασώστες αποχώρησαν στις τέσσερις και σαράντα», σημείωσε ο κατηγορούμενος παθολόγος.

Στην ερώτηση γιατί δεν συνόδευσε το γιατρό στο νοσοκομείο ανέφερε:

«Εγώ δεν ήμουν ο θεράπων ιατρός του ασθενή για να πάω στο νοσοκομείο. Δεν είχα να προσφέρω τίποτα περαιτέρω εγώ. Ούτε η κα Γάκα είχε να προσφέρει κάτι επιπλέον στο προσωπικό του Ελπίς. Ό,τι πληροφορίες ήταν απαραίτητες, τις είχε ήδη δώσει στους διασώστες, ως η ιατρός του ασθενή. Είχαν τα τηλεφωνικά μας στοιχεία οι διασώστες, συνεπώς μπορούσαν οποιαδήποτε στιγμή να επικοινωνήσουν μαζί μας τόσο οι ίδιοι, όσο και το προσωπικό του νοσοκομείου, για οποιαδήποτε πληροφορία», είπε χαρακτηριστικά.

Για τα μηχανήματα του ιατρείου υποστηρίζει ότι η σύζυγος του «χρησιμοποιεί τα μηχανήματα απόλυτα εντός ενδείξεων, οn label. Tο μηχάνημα της κας Γάκα ανήκει σε μια οριακή κατηγορία η οποία μπαίνει κάτω από ένα γενικό ορό πλασμαφαίρεσης, γιατί δεν έχει οριοθετηθεί θεσμικά η ιδιότητα του μηχανήματος, γιατί δεν ταξινομείται από τον ΕΟΦ. Δεν υπάρχει αντιπρόσωπος στην Ελλάδα για να καταθέσει σχετικό αίτημα στον ΕΟΦ. Εάν ο αγοραστής βρίσκεται σε χώρα που δεν επιτρέπει την λειτουργία τέτοιου μηχανήματος, οφείλει ο κατασκευαστής να το δηλώσει ότι σε αυτή την χώρα δεν γίνεται να το εμπορευτεί. Η κα Γάκα το προμηθεύτηκε γιατί θεώρησε ότι η αξία του μηχανήματος, σε ένα πλαίσιο αναγεννητικής, ολιστικής προσέγγισης με εχέγγυα τους ελέγχους, τους ρυθμιστικούς οργανισμούς σε χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, την γνωστοποίηση στον ΙΣΑ, είναι απολύτως καλυμμένη για τη τήρηση του».