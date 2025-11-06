Χρήστος Μαζάνης

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη Σερβία, κατόπιν πρόσκλησης του ομολόγου του Chief of General Staff of the Serbian Armed Forces, General Milan Mojsilović.

Αρχικά μετέβη στην ελληνική Πρεσβεία όπου συναντήθηκε με την Πρέσβη της Ελλάδος στο Βελιγράδι, Μαρία Λεβαντή, με την οποία συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις.

Επίσης συναντήθηκε με τον Υπουργό Άμυνας της χώρας, Bratislav Gasic στο Υπουργείο Άμυνας της Σερβίας, ενώ ακολούθως έλαβε χώρα κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Η επίσημη υποδοχή πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Σερβίας όπου τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ υποδέχθηκε ο ομόλογός του. Ακολούθησε κατ’ ιδίαν συνάντηση, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν οι τρέχουσες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις καθώς και τρόποι εμβάθυνσης της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών, και ενημέρωση όπου παρουσιάστηκαν θέματα δραστηριοτήτων των Σερβικών ΕΔ.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη.