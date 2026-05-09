Στο πλαίσιο μιας νέας πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια από την κυβέρνηση Τραμπ, το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη δέσμη 162 αποχαρακτηρισμένων φακέλων. Ανάμεσα σε αυτά τα αρχεία, που περιλαμβάνουν διπλωματικά τηλεγραφήματα και δεδομένα της NASA, εντοπίζονται τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις καταγραφής «Μη Αναγνωρισμένων Ανώμαλων Φαινομένων» (UAP) πάνω από την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι θεάσεις αφορούν το πρόσφατο χρονικό διάστημα:

27 Οκτωβρίου 2023: Εντοπίστηκε ένα μικρό, κυκλικό αντικείμενο να πραγματοποιεί απότομους ελιγμούς σε πολύ χαμηλό ύψος πάνω από τη θάλασσα, προτού εξαφανιστεί από τα ραντάρ. 29 Οκτωβρίου 2023: Αναφέρθηκε παρόμοιο μικρό κυκλικό αντικείμενο, το οποίο κινήθηκε από τη θάλασσα προς την ξηρά και στη συνέχεια χάθηκε από το οπτικό πεδίο. Ιανουάριος 2024: Καταγράφηκε μια τρίτη αναφορά, η οποία παραμένει «μη επιλυθείσα», χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω λεπτομέρειες για τη φύση του αντικειμένου.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο διευκρινίζει ότι οι περιγραφές αυτές αποτελούν την υποκειμενική αντίληψη των μαρτύρων ή των συστημάτων καταγραφής τη δεδομένη στιγμή και δεν αποτελούν οριστικές αποδείξεις για την προέλευση ή τις δυνατότητες των αντικειμένων.

Σημειώνεται, επίσης, ότι ορισμένα δεδομένα έχουν αφαιρεθεί από τα έγγραφα για λόγους εθνικής ασφάλειας (προστασία μαρτύρων και στρατιωτικών υποδομών), χωρίς όμως να έχουν αλλοιωθεί πληροφορίες που αφορούν την ίδια την ύπαρξη των φαινομένων.

Η δημοσιοποίηση εντάσσεται στην πρωτοβουλία PURSUE του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος από τον Φεβρουάριο είχε ζητήσει την αποκάλυψη αρχείων για την εξωγήινη ζωή και τα UAP.

Ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, τόνισε ότι η πρόσβαση των πολιτών σε αυτό το υλικό βάζει τέλος στις πολυετείς εικασίες.

Ο βουλευτής Τιμ Μπάρτσετ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την τήρηση της δέσμευσης του προέδρου, σημειώνοντας ωστόσο ότι η αποδέσμευση του συνολικού υλικού θα απαιτήσει χρόνο.

Παράλληλα με τα UAP, η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε στο άνοιγμα και άλλων ιστορικών αρχείων, όπως αυτά που σχετίζονται με τις δολοφονίες των Τζον και Ρόμπερτ Κένεντι, καθώς και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ.