Ένα ασυνήθιστο περιστατικό αντιμετώπισαν οι κάτοικοι στην Κρήνη Τρικάλων, όταν είδαν έναν επιβλητικό βίσωνα να κυκλοφορεί εντελώς ελεύθερος στους δρόμους του χωριού και να εισέρχεται στην αυλή ιδιωτικής κατοικίας.

Όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το krinilive.gr, το ζώο περιπλανήθηκε στον χώρο του οικοπέδου, ενώ ένας κάτοικος προσπαθούσε από απόσταση να το απομακρύνει.

Το χρονικό της «επίσκεψης» και το βίντεο

Σύμφωνα με το οπτικοακουστικό υλικό που δημοσίευσε το krinilive.gr, ο βίσωνας εικονίζεται να κάνει βόλτες γύρω από την αυλή του σπιτιού, εξερευνώντας τον χώρο.

Στο ίδιο βίντεο διακρίνεται ένας άνδρας, ο οποίος ακολουθεί το ζώο από ασφαλή απόσταση, προσπαθώντας με προσεκτικές κινήσεις να το καθοδηγήσει προς την έξοδο του οικοπέδου. Αφού ολοκλήρωσε την περιπλάνησή του στην αυλή, ο βίσωνας βγήκε από την κατοικία και απομακρύνθηκε προς άγνωστη κατεύθυνση, παραμένοντας ωστόσο ελεύθερος στην ευρύτερη περιοχή.

Οδηγίες προστασίας προς τους κατοίκους

Λόγω του μεγέθους και της επικινδυνότητας του ζώου, απευθύνεται επείγουσα προειδοποίηση προς όλους τους κατοίκους της Κρήνης Τρικάλων και των γύρω περιοχών για την αποφυγή ατυχημάτων.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, οι κάτοικοι καλούνται να σφαλίσουν αμέσως τις αυλόπορτες και τις εξώπορτες των σπιτιών τους, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και κατοικίδια ζώα πρέπει να παραμείνουν αυστηρά εντός των κατοικιών, ενώ απαγορεύεται αυστηρά να πλησιάσει κανείς το ζώο για να το φωτογραφίσει ή να το παρατηρήσει από κοντά.

Επιπλέον, τονίζεται ότι κανείς δεν πρέπει να καταδιώξει, να περικυκλώσει ή να προσπαθήσει να πιάσει τον βίσωνα με σχοινιά/λάσο. Ένας φοβισμένος ή εγκλωβισμένος βίσωνας είναι ικανός να αντιδράσει ανεξέλεγκτα και να εξαπολύσει φονική επίθεση.

Για τον ασφαλή περιορισμό, την αναισθητοποίηση και τη μεταφορά του ζώου πίσω σε ελεγχόμενο περιβάλλον, απαιτείται η άμεση επέμβαση κτηνιάτρου και εξειδικευμένου συνεργείου.