Από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ακολουθεί απάντηση – διευκρίνηση, σε δημοσίευμα σχετικά με τον αριθμό και τη χρηματοδότηση των υποτροφιών του ΙΚΥ για υποψήφιους διδάκτορες:

Η απάντηση του ΙΚΥ:

Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα σε ενημερωτική ιστοσελίδα, σχετικά με τον αριθμό και τη χρηματοδότηση των υποτροφιών του ΙΚΥ για υποψήφιους διδάκτορες, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Το δημοσίευμα είναι απολύτως παραπλανητικό και δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Οι υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες δεν μειώνονται ούτε περικόπτονται. Η εγκεκριμένη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 προβλέπει συνολικά 610 υποτροφίες, οι οποίες θα χορηγηθούν στο σύνολό τους.

Η διαφοροποίηση αφορά αποκλειστικά τον τρόπο κατανομής τους στον χρόνο. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε τη χορήγηση και των 610 υποτροφιών σε μία μόνο προκήρυξη, η οποία θα αφορούσε αποκλειστικά υποψήφιους διδάκτορες που είχαν συγκροτήσει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή κατά την περίοδο 2021-2024.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ επέλεξε μια διαφορετική, θεσμικά δικαιότερη προσέγγιση, ώστε να διευρυνθεί ο κύκλος των δικαιούχων. Έτσι, εκτός από τους υποψήφιους διδάκτορες της περιόδου 2021-2024, θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι απέκτησαν ή θα αποκτήσουν τριμελή συμβουλευτική επιτροπή το 2025, το 2026 και το 2027.

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα προκήρυξη αφορά 310 υποτροφίες για την περίοδο 2021-2024, ενώ οι υπόλοιπες 300 υποτροφίες θα προκηρυχθούν σταδιακά, με 100 υποτροφίες για κάθε ένα από τα έτη 2025, 2026 και 2027.

Αντίστοιχα, η χρηματοδότηση δεν μειώνεται. Από το συνολικό εγκεκριμένο ποσό των 26.352.000 ευρώ, η παρούσα προκήρυξη δεσμεύει 13.392.000 ευρώ, που αντιστοιχούν στις 310 υποτροφίες, ενώ το υπόλοιπο ποσό παραμένει δεσμευμένο για τη χρηματοδότηση των υπόλοιπων 300 υποτροφιών στις επόμενες προσκλήσεις.

Πρόκειται, συνεπώς, όχι για περικοπή, αλλά για μια θεσμική και διαχειριστική επιλογή που διασφαλίζει τη συνέχεια του προγράμματος και τη δυνατότητα περισσότερων νέων ερευνητών να διεκδικήσουν υποτροφία. Με τον τρόπο αυτό, οι υποτροφίες δεν εξαντλούνται σε μία μόνο χρονική περίοδο, αλλά κατανέμονται σε ολόκληρη την προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες και στις επόμενες ακαδημαϊκές γενιές.

Στόχος του ΙΚΥ είναι οι υποτροφίες να προκηρύσσονται σταθερά κάθε χρόνο, ώστε οι υποψήφιοι διδάκτορες να γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι έχουν κάθε χρόνο τη δυνατότητα να τις διεκδικήσουν, ενισχύοντας τον προγραμματισμό, τη διαφάνεια και τη συνέχεια του θεσμού.