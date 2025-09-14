Δημοσιεύθηκε η επιστολή που απέστειλε η Ελλάδα στον ΟΗΕ με ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου, απαντώντας στη λιβυκή επιστολή της 27ης Μαΐου, η οποία καθόριζε μονομερώς τα εξωτερικά όρια της λιβυκής ΑΟΖ, επικαλύπτοντας μεγάλο μέρος της ελληνικής, βάσει του Τουρκολιβυκού Μνημονίου.

Στην επιστολή της, η Ελλάδα αναλύει διεξοδικά όλα τα ζητήματα που έθεσε η Λιβύη και υπογραμμίζει ότι το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο είναι παράνομο, καθώς παραβλέπει την ύπαρξη και τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών.

Η Αθήνα επισημαίνει επίσης ότι η χάραξη των οικοπέδων για έρευνα υδρογονανθράκων, μεταξύ αυτών και εκείνων νοτίως της Κρήτης που εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από την αμερικανική Chevron, είναι απολύτως σύμφωνη με το Δίκαιο της Θάλασσας και τον ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.

Παράλληλα, απορρίπτεται ο ισχυρισμός ότι η μέση γραμμή πρέπει να καθορίζεται αποκλειστικά με βάση τις ηπειρωτικές ακτές των δύο χωρών, θέση που η Τουρκία επιχειρεί να επιβάλει για να αγνοήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Τέλος, η Αθήνα υπενθυμίζει τη νομιμότητα της ελληνοκυπριακής συμφωνίας για Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, η οποία είχε υπογραφεί τον Αύγουστο του 2020.