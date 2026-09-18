Έντονο προβληματισμό και αισθήματα αδικίας προκαλούν οι ταχύτητες της ελληνικής Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οικογένεια του 21χρονου Αλέξανδρου Κετίκογλου με αφορμή τις ραγδαίες εξελίξεις γύρω από την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι γονείς του αδικοχαμένου νέου, εκφράζοντας την ειλικρινή συμπαράστασή τους στην οικογένεια του δημοφιλούς τραγουδιστή, δεν κρύβουν την πικρία τους για την έκδηλη ανισότητα στη μεταχείριση των δύο υποθέσεων.

Όπως καταγγέλλουν μέσω του συνηγόρου τους, Αναστασίου Μακρή, στην περίπτωση του καλλιτέχνη τα δικαστικά αντανακλαστικά λειτούργησαν ακαριαία, οδηγώντας στην άμεση αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με δόλο και στην προφυλάκιση των εμπλεκομένων.

Στον αντίποδα, η δική τους τραγωδία παραμένει επί σχεδόν δύο χρόνια εγκλωβισμένη στον ηπιότερο νομικό χαρακτηρισμό της θανατηφόρου έκθεσης, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σχοιχεία που αποδεικνύουν την πρόθεση του δράστη.

Παράλληλα, η οικογένεια αναφέρεται την πλήρη απουσία της πολιτικής ηγεσίας και των αρμόδιων υπουργείων από τον δικό τους αγώνα, την ώρα που στην υπόθεση του γνωστού τραγουδιστή οι πειθαρχικοί έλεγχοι ενεργοποιήθηκαν αμέσως.

Η ανακοίνωση της οικογένειας: