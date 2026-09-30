Σε κατάσταση βαθιάς οδύνης παραμένει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη μετά την απώλεια του τραγουδιστή, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Οι συγγενείς του βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τον δικηγόρο τους, Χαράλαμπο Λυκούδη, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι θα υπάρξει άμεση νομική αντίδραση σε περίπτωση που διατυπωθούν ψευδείς ισχυρισμοί σχετικά με την υπόθεση, ενώ παράλληλα εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους προς τον κόσμο για τη συμπαράσταση.

Την ίδια ώρα, ξεκαθαρίζεται το τοπίο σχετικά με το σπίτι στη Βούλα και τα προσωπικά αντικείμενα του καλλιτέχνη.

Το συγκινητικό μήνυμα της οικογένειας στον κόσμο

Μιλώντας μέσω της τηλεόρασης του Star, οι γονείς του τραγουδιστή εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη, αλλά και την ευγνωμοσύνη τους για την κύμα αγάπης που δέχονται.

Συγκεκριμένα ανέφεραν τα εξής: «Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για το ενδιαφέρον. Είμαστε συντετριμμένοι. Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις, τα πάντα. Δεν υπάρχουν λόγια, τι να πούμε. Δεν έχουμε δύναμη για λόγια. Πονάμε για το παιδί μας, για τη λατρεία μας. Και συγκινούμαστε με την τεράστια αγάπη του κόσμου στον Γιώργο μας».

Τι ισχύει για το σπίτι στη Βούλα και τα προσωπικά αντικείμενα του τραγουδιστή

Παράλληλα, διαψεύδεται η πληροφορία που είχε κυκλοφορήσει και ανέφερε ότι η κατοικία στη Βούλα, όπου διέμενε ο Γιώργος Μαζωνάκης, θα μπορούσε να μετατραπεί σε χώρο αφιερωμένο στη μνήμη του.

Το συγκεκριμένο σπίτι δεν ανήκε στον τραγουδιστή, καθώς ήταν μισθωμένο, ενώ εντός του χώρου βρίσκονται προσωπικά αντικείμενα του καλλιτέχνη, για τη διαχείριση των οποίων θα ληφθούν αποφάσεις με τη πάροδο του χρόνου.