Σε έναν ανελέητο εφιάλτη μετατράπηκε το όνειρο μιας πενταμελούς οικογένειας από τη Βρετανία, που είδε την ολοκαίνουργια κατοικία της στην Πελοπόννησο να παραδίδεται στις φλόγες, μόλις λίγες ημέρες πριν τη μόνιμη εγκατάστασή της στη χώρα μας.

Ο 36χρονος Ρόρι Κλίφορντ και η 35χρονη έγκυος σύντροφός του, Στέφανι Χάρπερ, σχεδίαζαν να αναχωρήσουν από το Ηνωμένο Βασίλειο στις 10 Αυγούστου μαζί με τις οκτάχρονες δίδυμες κόρες τους και το 19 μηνών κοριτσάκι τους, για να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα. Ωστόσο, οι πρόσφατες καταστροφικές δασικές πυρκαγές μετέτρεψαν τους κόπους μιας ζωής σε στάχτη.

Μια δεκαετία θυσιών για το «σπίτι των ονείρων»

Το ζευγάρι, το οποίο δραστηριοποιείται στον χώρο του σχεδιασμού επίπλων, προετοίμαζε τη μετακόμισή του στην Ελλάδα επί μία δεκαετία. Για να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο κεφάλαιο πούλησαν σχεδόν τα πάντα στο Ηνωμένο Βασίλειο, επιλέγοντας να ζήσουν τα τελευταία χρόνια σε ένα μικρό διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στο Χέιστινγκς του Ανατολικού Σάσεξ.

Επένδυσαν άνω των 300.000 ευρώ, συνδυάζοντας οικονομίες μιας ζωής και τραπεζικό δανεισμό, για την ανέγερση της μόνιμης κατοικίας τους στην Ελλάδα.

Δαπάνησαν σημαντικά ποσά στις υποδομές, όπως η εγκατάσταση ιδιωτικού αγωγού νερού μήκους δύο χιλιομέτρων για την υδροδότηση του ακινήτου.

Μάλιστα, η προετοιμασία βρισκόταν στην τελική της ευθεία: τα προσωπικά αντικείμενα της οικογένειας είχαν ήδη αποσταλεί στην Ελλάδα, ενώ τα παιδιά είχαν ήδη εγγραφεί στο τοπικό σχολείο.

Η νύχτα της καταστροφής

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή, όταν φίλος της οικογένειας από γειτονικό χωριό τους ειδοποίησε για την ταχεία εξάπλωση του πυρικού μετώπου προς την ιδιοκτησία τους.

Οι συνθήκες ανέμων κατέστησαν αδύνατη την επιχείρηση των εναέριων μέσων πυρόσβεσης. Στις 4:00 τα ξημερώματα, οι φλόγες τύλιξαν το κτίσμα, καταστρέφοντάς το ολοσχερώς μαζί με όλα τα υπάρχοντα που είχαν ήδη μεταφερθεί εκεί.

«Δεν χάσαμε μόνο τους κόπους μιας ζωής και την περιουσία μας, αλλά και τις πρώτες πολύτιμες αναμνήσεις που προλάβαμε να δημιουργήσουμε εκεί», ανέφερε η Στέφανι σε συνέντευξή της στη βρετανική Mirror.

Εκστρατεία αλληλεγγύης και το βλέμμα στο μέλλον

Βρισκόμενοι πλέον εγκλωβισμένοι στη Βρετανία και αναγκασμένοι να ξεκινήσουν από το μηδέν, η οικογένεια δέχεται κύμα συμπαράστασης. Η αδελφή της 35χρονης δημιούργησε διαδικτυακή καμπάνια στην πλατφόρμα GoFundMe, με στόχο τη συγκέντρωση 100.000 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών τους.

Παρά το βαρύ πλήγμα, ο Ρόρι και η Στέφανι διατηρούν την πυγμή και την αισιοδοξία τους, δηλώνοντας αποφασισμένοι να μην εγκαταλείψουν το όνειρό τους για τη ζωή στην Ελλάδα. Στόχος τους είναι να ξαναφτιάξουν το σπίτι τους, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.