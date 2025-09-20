Ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Ένας 49χρονος άνδρας σκότωσε την 59χρονη αδερφή του με σακούλα, προκαλώντας της ασφυκτικό θάνατο.

Το έγκλημα έλαβε χώρα σε διαμέρισμα στην οδό Αλεξανδρείας, στην περιοχή Χαριλάου.

Ο δράστης, αφού διέπραξε την αποτρόπαια πράξη, κάλεσε ο ίδιος την Αστυνομία και ομολόγησε το έγκλημα.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί, οι οποίοι βρήκαν το άψυχο σώμα της γυναίκας και συνέλαβαν τον 49χρονο.

Ο 49χρονος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Χαριλάου-Αναλήψεως.

Ο δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το φονικό έγινε γύρω στις 3 το μεσημέρι, σε διαμέρισμα επί της οδού Αλεξάνδρειας, στην περιοχή της Χαριλάου.

Ο 49χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης φαίνεται να χρησιμοποίησε μια σακούλα προκειμένου να πνίξει την αδελφή του και μετά από την αποτρόπαια πράξη του κάλεσε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης για να ομολογήσει.

«Σκότωσα την αδερφή μου», είπε ο 49χρονος στους Αστυνομικούς.

Οι Αστυνομικοί που έφτασαν στο διαμέρισμα, εντόπισαν τη σορό της 59χρονης γυναίκας, και πέρασαν χειροπέδες στον 49χρονο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φαίνεται ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν ο δράστης έμενε στο ίδιο σπίτι με την 59χρονη.

Πώς έγινε η δολοφονία

Ανατριχίλα προκαλούν οι λεπτομέρειες της αδελφοκτονίας που σόκαρε τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του thestival, ο δράστης δολοφόνησε την αδερφή του στο χολ του διαμερίσματος.

Χρησιμοποίησε τη σακούλα ως σχοινί, την τύλιξε με δύναμη γύρω από τον λαιμό της άτυχης γυναίκας και της προκάλεσε ασφυξία.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να την επαναφέρουν όμως όταν έφτασαν ήταν αργά.

Η 59χρονη γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της σήμερα το πρωί, έπειτα από δωδεκαήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο. Είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.