Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου, στην Ελευσίνα, κατά τη διάρκεια μιας τυπικής διαδικασίας στάθμευσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η τραγωδία συνέβη κατά την διάρκεια των ελιγμών για τη στάθμευση ενός αυτοκινήτου. Η νεότερη σε ηλικία γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία είναι η κόρη της 71χρονης που βρήκε τραγικό θάνατο, προσπαθούσε να κάνει όπισθεν για να παρκάρει.

Η δεύτερη γυναίκα, μητέρα της οδηγού, έδινε οδηγίες στην κόρη της.

Ξαφνικά, από προφανές λάθος, η οδηγός του αυτοκινήτου πάτησε γκάζι αντί για φρένο και όπως το αυτοκίνητο κινούνταν σε οπισθοπορεία, η μητέρα εγκλωβίστηκε ανάμεσα στην ανοιχτή πόρτα από την πλευρά της συνοδηγού και σε γειτονικό δέντρο, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 13:30 στην οδό Αλκιβιάδου, όταν η 44χρονη επιχείρησε να σταθμεύσει το αυτοκίνητό της, ενώ η μητέρα της είχε βγει από το αυτοκίνητο και της έδινε οδηγίες.

Κατά τη διαδικασία, η πόρτα του συνοδηγού παρέμεινε ανοιχτή και, κάνοντας όπισθεν, εγκλώβισε τη μητέρα της ανάμεσα στην πόρτα του οχήματος και ένα δέντρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Η 71χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ συνελήφθη η 44χρονη κόρη της για ανθρωποκτονία από αμέλεια.