Ένα οικογενειακό δράμα που λαμβάνει πλέον απρόβλεπτες διαστάσεις, συντελείται από το βράδυ της Παρασκευής στο Ηράκλειο Κρήτης, με φόντο την τραγωδία με τη νεκρή μητέρα και τον γιο της, οι οποίοι απανθρακώθηκαν μετά από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα στο οποίο έμεναν, στην οδό Χαλεπάς στον Μασταμπά. Όπως προκύπτει από τις έρευνες των αστυνομικών Αρχών, αλλά και όσα συνέβησαν, από την στιγμή που έφθασαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο για να κατασβέσουν την πυρκαγιά, όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα πως πρόκειται για εμπρησμό και ως βασικός ύποπτος θεωρείται ο 60χρονος γιος της οικογένειας που πήδηξε από την ταράτσα και νοσηλεύεται με βαριά τραύματα στο ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα λοιπόν με τα μέχρι τώρα στοιχεία που προκύπτουν από τις έρευνες των αστυνομικών και των πυροσβεστικών Αρχών, οι δύο απανθρακωμένες σοροί της 90χρονής μητέρας και του 65χρονου γιου της βρέθηκαν σε διαφορετικούς χώρους του σπιτιού στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Τα ευρήματα στον τόπο της διπλής τραγωδίας ήταν ανατριχιαστικά. Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο και μπήκαν στο διαμέρισμα για να κατασβέσουν τη φωτιά αντίκρυσαν την ηλικιωμένη γυναίκα νεκρή στο πάτωμα, πιθανότατα από τις αναθυμιάσεις, καθώς το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου ήταν καμένο. Σε ένα νοσοκομειακό κρεβάτι βρέθηκε νεκρός ο 65χρονος γιος της άτυχης γυναίκας ο οποίος είχε υποστεί εγκεφαλικό και αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα με μια νάιλον σακούλα περασμένη στο κεφάλι, λίγα μέτρα πιο μακριά το πτώμα της ηλικιωμένης.

Ο δεύτερος γιος, ηλικίας 60 ετών που είχε βγει στο μπαλκόνι, απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες οι οποίοι τον κατέβασαν στο δρόμο. Ωστόσο πολύ σύντομα τον έχασαν από τα μάτια τους, την ώρα που η κατάσβεση ήταν σε εξέλιξη και επικρατούσε μεγάλη αναστάτωση. Αυτόπτες μάρτυρες που βρισκόντουσαν στο σημείο του συμβάντος περιέγραψαν πως μόλις έφθασαν στο σημείο οι αστυνομικοί, είδαν τον άνδρα στην ταράτσα και προσπάθησαν να τον αποτρέψουν από το να πηδήξει, αλλά αυτός τελικά βούτηξε στο κενό.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο άνδρας πέρασε στη διπλανή πολυκατοικία ανέβηκε στην ταράτσα και έπεσε στο κενό από την πίσω πλευρά. Το σώμα του, πρώτα έπεσε σε μια τέντα απ’ όπου στη συνέχεια προσγειώθηκε σε μια μεταλλική επιφάνεια αποθήκης. Εκεί τον εντόπισαν οι γείτονες και οι πυροσβέστες οι οποίοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε σοβαρά τραυματισμένο στο ΠΑΓΝΗ. Φέρει πολλαπλά κατάγματα και έχει αναπνευστικά προβλήματα, ενώ διασωληνώθηκε άμεσα καθώς η κατάσταση του θεωρείται κρίσιμη.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία λοιπόν, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, οδηγούν στο σενάριο της απόπειρας αυτοκτονίας του 60χρονου γιου και αδελφού, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη φροντίδα της ηλικιωμένης μητέρας του και του κατάκοιτου λόγω εγκεφαλικού αδελφού του. Οι Αρχές εξετάζουν λοιπόν, την πιθανότητα πως έβαλε ο ίδιος τη φωτιά στο διαμέρισμα, η οποία οδήγησε στην οικογενειακή τραγωδία. Η έρευνα της αστυνομίας δεν περιορίζεται στις συνθήκες έναρξης της φωτιάς, αλλά οδηγείται προς την διαλεύκανση ενός φρικτού εγκλήματος.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για δυο διαφορετικές εστίες φωτιάς γύρω από τα πτώματα της μητέρας και του γιού της. Τους χώρους του σπιτιού σάρωσε η σήμανση ενώ αντικείμενα που πιθανώς σχετίζονται με την υπόθεση έχουν περισυλλεγεί και περιμετρικά του σπιτιού.

Ένα μαχαίρι με ίχνη αίματος βρέθηκε κοντά στην πόρτα του σπιτιού ενώ ένα σακουλάκι επίσης με ίχνη αίματος βρέθηκε στην ταράτσα στο σημείο απ’ όπου πήδηξε στο κενό ο 60χρονος.

Τα πρώτα ευρήματα είναι τέτοια που την διαλεύκανση της υπόθεση ανέλαβε η Ελληνική Αστυνομία, ενώ στο διαμέρισμα μετέβη και ο ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσει τις απανθρακωμένες σωρούς.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν μεγάλη με 16 υπαλλήλους και 4 οχήματα ενώ στο σημείο βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή και αστυνομικές δυνάμεις. Ανάστατοι ήταν οι κάτοικοι της περιοχής που παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων.

Τραγικό πρόσωπο και η κόρη της οικογένειας που ξαφνικά βρέθηκε να θρηνεί για τη μητέρα και τον αδερφό της, αλλά και να αγωνιά για τη ζωή του τραυματία αδερφού της.

Eπιμέλεια: Αλ. Παπαδόπουλος