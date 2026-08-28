Εκστρατεία οικονομικής βοήθειας για το Νεπάλ, όπου «τσουνάμι λάσπης» αφάνισε τεράστιες εκτάσεις μετά την κατάρρευση παγετώνα, ξεκίνησε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.). Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, αναγνωρίζοντας την τεράστια ανθρωπιστική κρίση που έχει προκαλέσει η καταστροφική κατολίσθηση και η αιφνίδια πλημμύρα που έπληξαν την Τετάρτη (26/8) το Βόρειο Νεπάλ, απευθύνει έκκληση στους πολίτες για τη συγκέντρωση χρημάτων.

Το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα ενισχύσει τις ανθρωπιστικές προσπάθειες του Ερυθρού Σταυρού του Νεπάλ για την άμεση ανακούφιση και υποστήριξη των πληγέντων, την παροχή βασικών ειδών πρώτης ανάγκης και την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει.

Συγκεκριμένα, ο Ε.Ε.Σ. απευθύνει έκκληση σε όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν οικονομικά στην ενίσχυση των πλημμυροπαθών του Νεπάλ να καταθέτουν τις δωρεές τους στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα: EUROBANK

Δικαιούχος: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Αρ. λογαριασμού: 0026.0240.30.0201205013

IBAN: GR2602602400000300201205013

Ένδειξη: «Nepal»

Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 210 36 09 825 και 210 36 11 425 ή να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. https://www.redcross.gr/

Όλες οι καταθέσεις θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «Nepal»