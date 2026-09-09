Σε διεύρυνση του δικτύου αστικών συγκοινωνιών της Αττικής προχωρά ο ΟΑΣΑ από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, εντάσσοντας για πρώτη φορά στον χάρτη των αστικών μεταφορών τον Δήμο Λαυρεωτικής και τον Δήμο Μεγαρέων.

Μέσα από τέσσερις συγκοινωνιακές παρεμβάσεις και νέες λεωφορειακές γραμμές (870, 320, 314 και 868), οι περιοχές των Μεγάρων, της Νέας Περάμου, της Κερατέας, του Λαυρίου, της Ραφήνας, της Μάνδρας και του Θριάσιου Νοσοκομείου συνδέονται απευθείας με τα μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό Γραμμή 3 και Προαστιακός).

Όπως επισημαίνεται σε κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, κεντρικός πυλώνας του νέου σχεδιασμού είναι η απευθείας διασύνδεση των περιαστικών περιοχών με το Μετρό και τον Προαστιακό, καθώς και με κρίσιμες υποδομές εθνικής σημασίας, όπως τα λιμάνια του Λαυρίου και της Ραφήνας και το Θριάσιο Νοσοκομείο.

Το πλέον σημαντικό όφελος για το επιβατικό κοινό είναι η δυνατότητα συνδυαστικών μετακινήσεων με λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, τραμ και τον προαστιακό (στο τμήμα Μαγούλα – Πειραιάς – Κορωπί) με τη χρήση του ίδιου ενιαίου εισιτηρίου.

Τι αλλάζει αναλυτικά από τις 18 Σεπτεμβρίου: Οι 4 νέες γραμμές

1. Γραμμή 870: «Στ. Μετρό Αγία Μαρίνα – Μέγαρα»

Η καινούρια γραμμή 870 εντάσσει για πρώτη φορά στην ιστορία τον Δήμο Μεγαρέων, τα Μέγαρα και τη Νέα Πέραμο στο δίκτυο του ΟΑΣΑ.

Διασύνδεση: Προσφέρει απευθείας σύνδεση με τη Γραμμή 3 του Μετρό στον σταθμό «Αγία Μαρίνα», καθώς και με τον σταθμό του Προαστιακού στα Μέγαρα.

Προσφέρει απευθείας σύνδεση με τη Γραμμή 3 του Μετρό στον σταθμό «Αγία Μαρίνα», καθώς και με τον σταθμό του Προαστιακού στα Μέγαρα. Διαδρομή: Καλύπτει την παραλιακή ζώνη κατά μήκος της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, συνδέοντας τα Μέγαρα με την Ελευσίνα, όπου δίνεται η δυνατότητα μετεπιβίβασης προς Πειραιά και Αχαρνές.

2. Γραμμή 320: «Στ. Προαστιακού Κορωπί – Κερατέα – Λαύριο»

Με τη νέα γραμμή 320, ο Δήμος Λαυρεωτικής, η Κερατέα και το Λαύριο αποκτούν τακτική αστική συγκοινωνία.

Διασύνδεση: Εξασφαλίζει απευθείας πρόσβαση στον κομβικό σταθμό «Κορωπί», δίνοντας σταθερή διέξοδο προς τη Γραμμή 3 του Μετρό και τον Προαστιακό.

Εξασφαλίζει απευθείας πρόσβαση στον κομβικό σταθμό «Κορωπί», δίνοντας σταθερή διέξοδο προς τη Γραμμή 3 του Μετρό και τον Προαστιακό. Εξυπηρέτηση: Καλύπτει πλήρως το Λιμάνι του Λαυρίου και όλους τους ενδιάμεσους οικισμούς κατά μήκος της Λεωφόρου Λαυρίου.

3. Γραμμή 314: «Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας – Παλλήνη – Ραφήνα»

Η αναμόρφωση της γραμμής 314 αναβαθμίζει θεαματικά τη συγκοινωνιακή κάλυψη της Ραφήνας.

Διασύνδεση: Συνδέει απευθείας την πόλη και το Λιμάνι της Ραφήνας με τους σταθμούς Μετρό και Προαστιακού «Δουκίσσης Πλακεντίας» και «Παλλήνη».

Συνδέει απευθείας την πόλη και το Λιμάνι της Ραφήνας με τους σταθμούς Μετρό και Προαστιακού «Δουκίσσης Πλακεντίας» και «Παλλήνη». Οφέλη: Διευκολύνει τις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων των Μεσογείων, ενώ εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις αυξημένες επιβατικές ροές προς ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας.

4. Γραμμή 868: «Στ. Αγία Μαρίνα – Θριάσιο Νοσοκομείο – Μάνδρα»

Η επέκταση της γραμμής 868 φέρνει το κέντρο της Μάνδρας σε απευθείας επαφή με τον σταθμό Μετρό «Αγία Μαρίνα». Πυκνώνουν αισθητά τα δρομολόγια προς το Θριάσιο Νοσοκομείο για την εξυπηρέτηση εργαζομένων, ασθενών και επισκεπτών, ενώ με την αύξηση των δρομολογίων της 868, βελτιώνεται η μετεπιβίβαση και η σύνδεση για τους κατοίκους των Βιλίων και των Ερυθρών.

Ποιά είναι τα άμεσα οφέλη για τους πολίτες

Όσον αφορά τα άμεσα οφέλη για τους πολίτες αξίζει να σημειωθεί ότι παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα συνδυαστικών μετακινήσεων με όλα τα μέσα (λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, τραμ και τον προαστιακό στο τμήμα Μαγούλα – Πειραιάς – Κορωπί) χρησιμοποιώντας ένα και μοναδικό ενιαίο εισιτήριο.

Περιοχές που παρέμεναν αποκομμένες, όπως ο Δήμος Μεγαρέων (Μέγαρα, Νέα Πέραμος) και ο Δήμος Λαυρεωτικής (Κερατέα, Λαύριο), αποκτούν πλέον τακτική αστική κάλυψη από τον ΟΑΣΑ.

Επιπλέον, διευκολύνονται οι καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής προς το κέντρο της Αθήνας και τους χώρους εργασίας τους και πυκνώνουν τα δρομολόγια προς κρίσιμες υποδομές, ενώ διευκολύνονται οι μετεπιβιβάσεις για κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, όπως τα Βίλια και οι Ερυθρές.

Δηλώσεις ηγεσίας: «Συνδέουμε ανθρώπους και περιοχές»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, υπογράμμισε τη σημασία του έργου για την τοπική ανάπτυξη:

«Με την επέκταση του δικτύου των αστικών συγκοινωνιών και την καλύτερη διασύνδεσή τους με το μετρό και τον προαστιακό κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για τη βελτίωση της σύνδεσης περιοχών της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής με το κέντρο της Αθήνας. Δίνουμε τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες να μετακινούνται καθημερινά πιο εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα, ενισχύοντας την πρόσβαση στην εργασία και δημιουργώντας νέες αναπτυξιακές προοπτικές».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ, Αντώνης Κεραστάρης, τόνισε:

«Ο Δήμος Μεγαρέων και ο Δήμος Λαυρεωτικής αποκτούν για πρώτη φορά αστική συγκοινωνία, ενώ αναβαθμίζεται η εξυπηρέτηση της Ραφήνας, της Μάνδρας και του Θριάσιου Νοσοκομείου. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: Ένα πιο εκτεταμένο και λειτουργικό δίκτυο, που προσφέρει ευκολότερες και πιο οικονομικές μετακινήσεις για τους πολίτες».

Η συνολική διεύρυνση του ΟΑΣΑ στην Περιφέρεια Αττικής

Οι τέσσερις νέες παρεμβάσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου του ΟΑΣΑ για τη σταδιακή ενσωμάτωση περιοχών που παρέμεναν αποκομμένες από τις αστικές συγκοινωνίες.

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, έχουν ήδη υλοποιηθεί επεκτάσεις που εξυπηρετούν τους Δήμους Μάνδρας, Μαραθώνα, Ωρωπού, Μαρκοπούλου Μεσογαίας και Σαρωνικού, καλύπτοντας κοινότητες και οικισμούς όπως οι Ερυθρές, τα Βίλια, η Νέα Μάκρη, το Γραμματικό, ο Βαρνάβας, το Μαρκόπουλο Ωρωπού, οι Αφίδνες, το Πολυδένδρι, το Καπανδρίτι, το Πόρτο Ράφτη και τα Καλύβια.