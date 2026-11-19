Τραγικός ήταν ο απολογισμός πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11) σε ισόγεια κατοικία στην Οινόη Αττικής, καθώς κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο συναγερμός στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος σήμανε περίπου στις 02:00 τη νύχτα. Άμεσα στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Οινοφύτων, με επτά πυροσβέστες και τρία οχήματα να ρίχνονται στη μάχη με τις φλόγες.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά περιορίστηκε εγκαίρως και δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενους χώρους. Δυστυχώς, όμως, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στο εσωτερικό της οικίας, οι διασώστες ήρθαν αντιμέτωποι με το μακάβριο εύρημα.

Προκειμένου να πέσει φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, έχει ήδη κινητοποιηθεί και αναλάβει τη σχετική έρευνα το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής από τη Φθιώτιδα.