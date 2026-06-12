Ναυτικό ατύχημα είχαμε στις Οινούσσες τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 12/6, όταν μια πολυτελής θαλαμηγός με σημαία Τουρκίας προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή των Πρασονησίων που βρίσκονται ανάμεσα στις Οινούσσες και τη Χίο, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει εισροή υδάτων. Άμεσα κινητοποιήθηκε το Λιμενικό, όπου και έσπευσε στο σημείο της προσάραξης για τη διάσωση επιβατών και πληρωματος..

Στο σκάφος επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, οι οποίοι βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με πιθανό ναυάγιο καθώς η θαλαμηγός ακούμπησε σε αβαθή ή βραχώδη περιοχή, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Η αντίδραση του Λιμενικού Σώματος όπως αναφέραμε και πιο πάνω ήταν άμεση. Δύο πλωτά περιπολικά έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στην ασφαλή διάσωση και απομάκρυνση όλων των επιβαινόντων από το σκάφος, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Επιχείρηση διάσωσης στις Οινούσσες

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά την προσάραξη διαπιστώθηκε εισροή υδάτων στο εσωτερικό της θαλαμηγού, γεγονός που αύξησε τον κίνδυνο τόσο για τη διαρροή καυσίμων στη θάλασσα όσο ακόμη και βύθισης του σκάφους.

Οι πέντε επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από τα σκάφη του Λιμενικού, ενώ στην περιοχή παραμένει πλήρωμα των Αρχών για την εκτίμηση της κατάστασης του σκάφους και την αποτροπή πιθανής θαλάσσιας ρύπανσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την πορεία που ακολουθούσε η θαλαμηγός ούτε για το ακριβές σημείο της πρόσκρουσης.

Εξετάζονται τα αίτια της προσάραξης

Οι λιμενικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Στο μικροσκόπιο αναμένεται να βρεθούν οι χειρισμοί του κυβερνήτη, η πλοήγηση στην περιοχή αλλά και ενδεχόμενοι άλλοι παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην προσάραξη.

Η θαλάσσια περιοχή των Πρασονησίων χαρακτηρίζεται από αρκετά βραχώδη σημεία και αβαθή νερά, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τα διερχόμενα σκάφη, ειδικά κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες.