Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα έχουν πλήξει την περιοχή της Μάνης από χθες, Σάββατο 15 Αυγούστου, εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων που προκάλεσαν την υπερχείλιση ρεμάτων. Η μεγάλη ποσότητα νερού, σε συνδυασμό με τη λάσπη και τα φερτά υλικά, μετέτρεψε γρήγορα τους δρόμους του οικισμού σε ορμητικούς χειμάρρους.

Κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, μια ομάδα κατοίκων στο Οίτυλο βρέθηκε αποκλεισμένη πάνω σε ένα εκκλησάκι, στην προσπάθειά τους να διασωθούν από τα ορμητικά νερά, των οποίων η στάθμη ανέβαινε επικίνδυνα.

Οι κάτοικοι σκαρφάλωσαν στη στέγη του ξωκλησιού, όπου και αναπόφευκτα εγκλωβίστηκαν μέχρι την ώρα που κατέφθασε βοήθεια.

Η επέμβαση του σωστικού συνεργείου της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, καθώς έστησε επιχείρηση διάσωσης, καταφέρνοντας να απομακρύνει τα άτομα από το σημείο.