Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Μια πράξη απέραντης αγάπης, αυτοθυσίας και ανθρωπιάς, έχει συγκινήσει την τοπική κοινωνία Στα Ιωάννινα. Ένας πατέρας πρόσφερε τον νεφρό του για να χαρίσει ζωή στον 31χρονο γιο του, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η γονεϊκή αγάπη δεν γνωρίζει όρια.

Η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, στη Μονάδα Μεταμοσχεύσεων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Ιωαννίνων, μαζί με μία ακόμη επιτυχημένη επέμβαση, μεταμόσχευσης νεφρού από αποβιώσαντα δότη σε μια νέα γυναίκα, 28 ετών. Δύο ζωές άλλαξαν ριζικά, σε ένα νοσοκομείο που συνεχίζει να δίνει μάχες ζωής καθημερινά.

Η δεύτερη περίπτωση, ιδιαιτέρως συγκινητική, αφορούσε μεταμόσχευση από ζώντα συγγενή δότη. Για πρώτη φορά στο Π.Γ.Ν.Ι., η αφαίρεση του νεφρού (νεφρεκτομή) από τον δότη πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της λαπαροσκοπικής. Πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μέθοδο, μια καινοτομία που φέρνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων σε ακόμα υψηλότερο επιστημονικό επίπεδο.

Στο πλευρό της ομάδας του νοσοκομείου στάθηκε και ο κ. Πρόδρομος Λαφτσίδης, διακεκριμένος χειρουργός μεταμοσχεύσεων και Διευθυντής της Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του Royal Free Hospital του Λονδίνου, προσφέροντας πολύτιμη εμπειρία και καθοδήγηση.

Η μετεγχειρητική πορεία και των τριών, του πατέρα και των δύο ληπτών, εξελίσσεται με απόλυτη ομαλότητα. Ο δότης έχει ήδη λάβει εξιτήριο, ενώ τα μοσχεύματα λειτουργούν άψογα, γεμίζοντας ελπίδα και ευγνωμοσύνη τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Η Διοίκηση του Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων συνεχάρη θερμά τον πατέρα-δότη για την πράξη αυταπάρνησης και αγάπης, αλλά και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των εμπλεκόμενων κλινικών, της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων, της Χειρουργικής, της Νεφρολογικής, της Αναισθησιολογικής Κλινικής, της ΜΕΘ και του Χειρουργείου, για την υψηλού επιπέδου επιστημονική επάρκεια, την συνέπεια και την αφοσίωσή τους στον άνθρωπο.

Σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται καθημερινά, η πράξη αυτού του πατέρα δεν είναι απλώς είδηση. Είναι μάθημα ζωής.

Πηγή: Epirus Post