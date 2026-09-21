Η οδός Γλάδστωνος στην Ομόνοια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το όνομα του Ζακ Κωστόπουλου, γνωστού και ως Zackie Oh. Ο 33χρονος ακτιβιστής και drag performer υπήρξε μια θαρραλέα φωνή υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και των οροθετικών, ενώ εναντιώθηκε σταθερά στη βία και το μίσος μέσα από τη φωτεινή και ιδιαίτερη προσωπικότητά του.

Το μεσημέρι της 21ης Σεπτεμβρίου 2018, ο Ζακ εγκλωβίστηκε σε κοσμηματοπωλείο της οδού Γλάδστωνος υπό συνθήκες που παρέμειναν αδιευκρίνιστες. Στην προσπάθειά του να βγει από το κατάστημα, δέχθηκε σφοδρά χτυπήματα και κλωτσιές από τον ιδιοκτήτη του κοσμηματοπωλείου και έναν μεσίτη.

Παρά τους αρχικούς ισχυρισμούς περί απόπειρας ληστείας και τις φήμες για χρήση ουσιών, οι τοξικολογικές εξετάσεις βγήκαν καθαρές, ενώ η ιατροδικαστική έκθεση απέδωσε τον θάνατό του σε οργανικό στρες που προκλήθηκε από τα πολλαπλά τραύματα.

Η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης ολοκληρώθηκε σε δεύτερο βαθμό το 2024, όταν το Εφετείο διατήρησε την καταδίκη των δύο ανδρών για θανατηφόρα σωματική βλάβη, μειώνοντας τις αρχικές ποινές των 10 ετών σε 5 έτη για τον κοσμηματοπώλη και 6 έτη για τον μεσίτη, αναγνωρίζοντας στον πρώτο ελαφρυντικό σχετικό με τη συμπεριφορά του θύματος.

Παράλληλα, οι τέσσερις εμπλεκόμενοι αστυνομικοί αθωώθηκαν.

Σήμερα, συλλογικότητες και αλληλέγγυοι πολίτες τιμούν τη μνήμη του με συγκεντρώσεις και πορείες σε διάφορες πόλεις της χώρας.

Στην Αθήνα, το ραντεβού δίνεται στις 18:30 στο σημείο της δολοφονίας στην οδό Γλάδστωνος, ενώ στη Θεσσαλονίκη η συγκέντρωση πραγματοποιείται στις 19:00 στο άγαλμα Βενιζέλου.