Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς εντοπίστηκαν οι ουσίες στον οργανισμό του αγαπημένου καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Φιτσιάλο, τεχνικό σύμβουλο της οικογένειας Μαζωνάκη, οι ουσίες αυτές είναι οι εξής:

Ολανζαπίνη, Αριπιπραζόλη, Μιδαζολάμη, Φλουμαζενίλη, Λιδοκαΐνη, Κοκαίνη, Βενζοϋλεκγονίνη και Προποφόλη.

Τι είναι αυτές οι ουσίες

Διεγερτικά & Μεταβολίτες:

Κοκαΐνη: Ισχυρή διεγερτική ουσία του κεντρικού νευρικού συστήματος. Βενζοϋλεκγονίνη (το βασικό παράγωγο διάσπασης της κοκαΐνης στον οργανισμό): Κύριος μεταβολίτης της κοκαΐνης. Η ανίχνευσή της αποτελεί σημαντικό τοξικολογικό δείκτη προηγούμενης έκθεσης στην κοκαΐνη.

Ψυχοδραστικά & Αντιψυχωσικά:

Ολανζαπίνη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής. Αριπιπραζόλη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής.

Κατασταλτικά & Αναισθητικά:

Μιδαζολάμη: Ισχυρό ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών. Χρησιμοποιείται για καταστολή, αναισθησία και αντιμετώπιση επιληπτικών κρίσεων. Προποφόλη: Ισχυρό ενδοφλέβιο ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο ταχείας δράσης και βραχείας διάρκειας, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση της γενικής αναισθησίας ή για την παροχή καταστολής κατά τη διάρκεια ιατρικών επεμβάσεων Λιδοκαΐνη: Τοπικό αναισθητικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται για την πρόκληση τοπικής αναισθησίας.

Αντίδοτo:

Φλουμαζενίλη (χρησιμοποιείται για την αναστροφή της δράσης κατασταλτικών ): Αντίδοτο των βενζοδιαζεπινών. Χρησιμοποιείται για την αναστροφή της κατασταλτικής δράσης φαρμάκων όπως η μιδαζολάμη.



«Έγινε ένας πλήρης τοξικολογικός έλεγχος 1.600 ουσιών.

Τα σημαντικά ευρήματα του ελέγχου είναι η προποφόλη, η μιδαζολάμη και η φλουμαζενίλη. Τα τρία ευρήματα μας περιγράφουν με μεγάλη ασφάλεια το τι συνέβη εκείνη την ημέρα στην κλινική της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι», αναφέρει ο κ. Φιτσιάλος.