Οκτώ άτομα φέρονται να είναι οι διακινητές των 668 ανθρώπων που έφτασαν με πλοιάρια στην Κρήτη, τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές. ‘Επειτα από καταθέσεις τους, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν έξι διακινητές από το καραβάνι των 578 ατόμων, που αποβιβάστηκαν στη Γαύδο στις 13 Σεπτεμβρίου και ένας ακόμη από το καραβάνι των 110 ατόμων, που έφτασε στις 15 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, οι διακινητές είναι δύο Σουδανοί (21 και 19 ετών), τρεις από το Νότιο Σουδάν (δύο 18χρονοι και ένας 28χρονος) και δύο Αιγύπτιοι (36 και 41 ετών). Κατασχέθηκαν έξι κινητά τηλέφωνα, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Χανίων. Σήμερα το πρωί (23/09), εντοπίστηκε νέο σκάφος με περίπου 36 ανθρώπους από διάφορες χώρες στα νότια της Γαύδου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων, με τη βοήθεια του Λιμενικού και της Frontex. Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό άφιξης ανθρώπων με πλοιάρια στην Κρήτη, μέσα σε ένα 24ωρο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 145.