Στη φυλακή, με απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, έπειτα από μία εξαντλητική ανακριτική διαδικασία που διήρκησε συνολικά περίπου οκτώ ώρες, οδηγείται ο 60χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της μητέρας του, Ελένης Παπαδοπούλου, στο Κολωνάκι.

Οι δικαστικές Αρχές έκριναν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την επιβολή προσωρινής κράτησης, παρά την πλήρη άρνηση των κατηγοριών από την πλευρά του κατηγορουμένου.

Απολογία που κράτησε περίπου οκτώ ώρες

Ο 60χρονος, Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων λίγο πριν τις 09:40 το πρωί, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας που φέρεται να τελέστηκε τον Ιανουάριο του 2022. Παρέμεινε στο γραφείο της δικαστικής λειτουργού για περίπου πέντεμισι ώρες, καταθέτοντας τη δική του εκδοχή των γεγονότων, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα για τη λήψη της τελικής απόφασης σχετικά με την ποινική του μεταχείριση.

Σε βάρος του 60χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για εμπρησμό. Ο ίδιος φέρεται να αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στον θάνατο της μητέρας του. Το θύμα, Ελένη Παπαδοπούλου, χήρα πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, είχε εντοπιστεί νεκρή στο διαμέρισμα όπου διέμενε, στην οδό Λυκαβηττού στο Κολωνάκι, μετά από πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στον χώρο.

Από την πρώτη στιγμή, ο κατηγορούμενος υποστήριζε ότι ο θάνατος της μητέρας του οφειλόταν σε τραγικό ατύχημα, αποδίδοντάς τον σε φωτιά που προκλήθηκε από τσιγάρο, καθώς η ίδια ήταν φανατική καπνίστρια.

Ωστόσο, τόσο οι αστυνομικές όσο και οι δικαστικές Αρχές φαίνεται να απορρίπτουν αυτό το ενδεχόμενο, αντιμετωπίζοντας την υπόθεση ως δολοφονία με βασικό ύποπτο τον ίδιο.

H στιγμή της αφιξής του 60χρονου κατηγορούμενου στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων:

Η ανακοίνωση της ΕΛ. ΑΣ. για τη σύλληψη του 60χρονου γιου

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, 60χρονος ημεδαπός καθώς σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία με δόλο και εμπρησμό.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, απογευματινές ώρες της 29-1-2022, Σταθμός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενημερώθηκε για εκδήλωση πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στο Κολωνάκι, μετά τη κατάσβεση της οποίας, εντοπίστηκε εντός της οικίας 88χρονη ημεδαπή, απανθρακωμένη.

Η προανάκριση διενεργήθηκε αρχικά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και στη συνέχεια από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, ύστερα από παραγγελία του αρμόδιου Εισαγγελέα για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας, προέκυψαν στοιχεία, τόσο κατά το αρχικό στάδιο της αυτοψίας και της συλλογής πειστηρίων, όσο και από την μετέπειτα εργαστηριακή και προανακριτική διαδικασία (εξέταση πειστηρίων στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, τοξικολογικές εξετάσεις, ιατρικά δεδομένα, καταθέσεις, ειδικές ανακριτικές τεχνικές), τα οποία καταδείκνυαν εμπρησμό με στόχο την απόκρυψη ανθρωποκτονίας.

Παράλληλα, από την αξιολόγηση του συνόλου των προανακριτικών ευρημάτων, προέκυψαν στοιχεία που αφορούν τη συμμετοχή του 60χρονου, συγγενικού προσώπου της θανούσας, στην υπό διερεύνηση υπόθεση, τα οποία, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Ακολούθως, η υπόθεση παραπέμφθηκε για κύρια Ανάκριση, στο πλαίσιο της οποίας εκδόθηκε σε βάρος του 60χρονου το σχετικό ένταλμα σύλληψης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών».

Το χρονικό της υπόθεσης

Η 87χρονη είχε βρεθεί απανθρακωμένη μέσα στο διαμέρισμα της στο Κολωνάκι στην οδό Λυκαβηττού τον Ιανουάριο του 2022. Ωστόσο, το πόρισμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και του ιατροδικαστή έδειξε ισχυρές ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Υπενθυμίζεται πως ήταν περίπου 5:30 το απόγευμα της 29ης Ιανουαρίου 2022, όταν η Πυροσβεστική κλήθηκε να επέμβει για φωτιά σε διαμέρισμα στον τρίτο όροφο επί της οδού Λυκαβηττού, στο Κολωνάκι. Οι πυροσβέστες βρήκαν τη σορό της ηλικιωμένης σε καθιστή θέση στον καναπέ, απανθρακωμένη, και την είχαν αποκαλέσει «αρχόντισσα του Κολωνακίου».Κατά την επιθεώρηση του διαμερίσματος, οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής διαπίστωσαν ότι το σώμα της και ο χώρος γύρω του είχαν διαβραχεί με μεγάλη ποσότητα εύφλεκτου υγρού πριν ξεσπάσει η φωτιά, γεγονός που παρέπεμπε σε πρόθεση και εγκληματική ενέργεια.

Ο 60χρονος γιος της, μιλώντας αρχικά για το περιστατικό, είχε δηλώσει ότι πρόκειται για ένα ατύχημα: «Ένα ατύχημα έγινε από το τσιγάρο και βγήκαν και τα πορίσματα. Η φωτιά σιγοέκαιγε αρκετές ώρες και φούντωσε όταν ανοίξαμε την πόρτα, γιατί τα παράθυρα ήταν κλειστά», είχε πει. «Δεν έχω κάτι να πω γι’ αυτό. Έχει κλείσει η υπόθεση και δεν υπάρχει θέμα. Η έρευνα έχει ολοκληρωθεί και έχουν βγει τα πορίσματα», είχε δηλώσει.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει αντιφάσεις στις καταθέσεις του, ιδίως για το πότε είδε τελευταία φορά τη μητέρα του, το γεγονός ότι το διαμέρισμα δεν είχε ίχνη παραβίασης, καθώς και τα χρέη που ξεπερνούσαν τις 400.000 ευρώ. Παράλληλα, η ένταση μεταξύ μητέρας και γιου για την πώληση του διαμερίσματος είχε προκαλέσει υπόνοιες, ενώ φέρεται ότι ο γιος κλείδωνε τη μητέρα του και κρατούσε τα κλειδιά αποκλειστικά ο ίδιος, ακόμη και κατά τη διάρκεια ταξιδιών.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό της 87χρονης εντόπισαν ηρεμιστική ουσία, ενώ το μονοξείδιο του άνθρακα βρέθηκε μόλις στο 5% του αίματος, γεγονός που απέδειξε ότι η γυναίκα είχε πεθάνει πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά.

Σύμφωνα με το πόρισμα του εισαγγελέα, ο γιος της πρώτα της χορήγησε υπνωτικά χάπια που προκάλεσαν τον θάνατό της και στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα για να δώσει την εντύπωση ατυχήματος. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ατύχημα με τσιγάρο. Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση έπαιξαν και τα τυπικά χαρακτηριστικά εμπρησμού με στόχο την απόκρυψη ανθρωποκτονίας.

Επιπλέον, πυροσβέστης που συμμετείχε στην κατάσβεση αντιλήφθηκε οσμή βενζίνης στο κλιμακοστάσιο από τον πρώτο έως τον τρίτο όροφο. Στο διαμέρισμα του γιου βρέθηκε ένα μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό, ενώ η φαρμακευτική ουσία που εντοπίστηκε στο θύμα δεν ήταν συνταγογραφημένη ούτε χρησιμοποιούταν από την ίδια σύμφωνα με μάρτυρες.

Ποιος ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, γεννήθηκε το 1924 στη Σαμοθράκη. Σπούδασε ιατρική στην Αθήνα και το Λονδίνο και ήταν πλαστικός χειρουργός. Στην Κατοχή εντάχθηκε στην ΕΠΟΝ και τον ΕΛΑΣ, ενώ το 1947 εξορίσθηκε στην Ικαρία. Επί χούντας διετέλεσε μέλος του Προεδρείου της Δημοκρατικής Άμυνας. Το Αύγουστο του 1969 συνελήφθη και φυλακίστηκε μέχρι το 1973.

Υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη των Νέων Δυνάμεων οι οποίες συνεργάστηκαν με την Ένωση Κέντρου το 1974, και μέλος του Προεδρείου τους. Διετέλεσε βουλευτής Έβρου με την Ένωση Κέντρου – Νέες Δυνάμεις από το 1974 ως το 1977. Το 1979 εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ, με το οποίο εκλέχθηκε βουλευτής Έβρου το 1981 και το 1985.

Διετέλεσε υπουργός Βορείου Ελλάδος από τον Ιούλιο του 1985 μέχρι το Φεβρουάριο του 1987, στη δεύτερη κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Τον διαδέχθηκε ο Στέλιος Παπαθεμελής. Επίσης υπήρξε διοικητής του Λαϊκού Νοσοκομείου, μέλος και αντιπρόεδρος της ΚΕΑΔΕΑ, μέλος της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κ.α. Πέθανε το 2007 σε ηλικία 83 ετών.