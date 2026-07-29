Σε πλήρη επιχειρησιακή ανάπτυξη βρίσκονται τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), διενεργώντας συνεχείς και ενδελεχείς έρευνες για τη διερεύνηση των αιτίων έναρξης αγροτοδασικών πυρκαγιών.

Στο πλαίσιο αυτό, άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρμόδιων ανακριτικών κλιμακίων για τέσσερα περιστατικά στο Ηράκλειο Κρήτης, στην Εύβοια, στη Λακωνία και στην Πάρο, με αποτέλεσμα τη σύλληψη συνολικά οκτώ ημεδαπών. Από αυτούς, οι δύο συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρησμού από πρόθεση και οι έξι για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια.

Ειδικότερα:

* Στο Ηράκλειο Κρήτης, έπειτα από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμπρησμού σε δασική έκταση πλησίον του οικισμού Λαράνι, του Δήμου Γόρτυνας, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 28 Ιουλίου 2026, περίπου στις 22:00, ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί, ηλικίας 26 και 24 ετών.

Ύστερα από συντονισμένες ενέργειες των ανακριτικών υπαλλήλων του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ηρακλείου, οι δύο ημεδαποί συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για απόπειρα εμπρησμού σε δάσος κατά συναυτουργία. Κατόπιν προφορικής εντολής της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, κρατούνται και πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιόν της την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026.

* Στην Ερέτρια Ευβοίας, πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 11:26, στη θέση «Κοτρώνι», επί της οδού Ρέας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ημεδαπός, ηλικίας 77 ετών, προκάλεσε από αμέλεια την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών στην οικία του με ηλεκτρικό μηχάνημα κοπής μετάλλων (τροχό), με αποτέλεσμα να αναφλεγούν ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου.

Ο υπαίτιος συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ευβοίας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.625 ευρώ.

* Στον Αγερανό Γυθείου Λακωνίας, πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 14:47.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ημεδαπός, ηλικίας 47 ετών, προκάλεσε την πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού.

Η πυρκαγιά έλαβε γρήγορα διαστάσεις.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού, ο υπαίτιος συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Λακωνίας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

* Στην Πάρο, πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 13:15 της Τρίτης 28 Ιουλίου 2026, στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Πάρου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός του Χ.Υ.Τ.Α. και επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενη έκταση με χαμηλή βλάστηση, λαμβάνοντας διαστάσεις και προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Κυκλάδων προχώρησαν στη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 8.437,50 ευρώ, ενώ πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 29 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 624 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 896.725,38 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 232 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 204 (87,93%) είναι από αμέλεια και οι 28 (12,07%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Κάθε περιστατικό εμπρησμού, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, θα αντιμετωπίζεται ακριβώς όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ενόψει του επόμενου διαστήματος, κατά το οποίο οι μετεωρολογικές συνθήκες βαίνουν προς επιδείνωση και ευνοούν την ανάφλεξη και την ταχεία ανάπτυξη δασικών πυρκαγιών, απευθύνεται αυστηρή σύσταση προς τους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση ή ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση.

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να μην προβαίνουν σε εργασίες ή δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες, ανάφλεξη ή εκδήλωση πυρκαγιάς. Οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, να συμμορφώνονται με τις απαγορεύσεις που τίθενται σε ισχύ ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου και να συμβουλεύονται καθημερινά τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ακολουθώντας πιστά τις σχετικές οδηγίες.