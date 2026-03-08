Δείτε τι σκαρφίζονται κάποια ταξιδιωτικά γραφεία για να μη χαθεί η πελατεία.

Όταν οι Έλληνες επιστρέφουν έντρομοι από την κόλαση του πολέμου, οι επιτήδειοι αναρτούν στα social παραπλανητικά βίντεο.

Όλα ωραία και καλά στο Ντουμπάι… Μπορείτε να πάτε, αλλά μην είστε σίγουροι πώς και πότε θα επιστρέψετε.

Και να ήταν μόνο το Ντουμπάι…

Η πραγματικότητα όμως είναι εντελώς διαφορετική.

Ρωτήστε πόσες ακυρώσεις έχουν ήδη γίνει για τις χώρες της ανατολικής Μεσογείου και θα καταλάβετε.

Θα μας τρελάνουν αυτοί που θέλουν να μας στείλουν στο Ντουμπάι, με το αζημίωτο φυσικά.

Δείτε ένα χαρακτηριστικό βίντεο: