Η αντίστροφη μέτρηση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 έχει ξεκινήσει. Την ερχόμενη εβδομάδα, οι τελειόφοιτοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπαίνουν στην τελική ευθεία για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27, διεκδικώντας 68.788 θέσεις στα δημόσια ΑΕΙ της χώρας.

Η πρεμιέρα γίνεται την Παρασκευή, 29 Μαΐου, για τα ΓΕΛ, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Γενικής Παιδείας) και το Σάββατο, 30 Μαΐου, για τα ΕΠΑΛ με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων

Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ)

Παρασκευή 29 Μαΐου: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας)

Τετάρτη 3 Ιουνίου: Αρχαία Ελληνικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών & Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής), Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας)

Παρασκευή 5 Ιουνίου: Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας), Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

Δευτέρα 8 Ιουνίου: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας), Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)

Σάββατο 30 Μαΐου: Νέα Ελληνικά

Τρίτη 2 Ιουνίου: Μαθηματικά (Άλγεβρα)

4 έως 15 Ιουνίου: Μαθήματα Ειδικότητας

Ειδικά Μαθήματα & ΤΕΦΑΑ (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ)

16 έως 25 Ιουνίου: Εξετάσεις Ειδικών Μαθημάτων

15 έως 26 Ιουνίου: Υγειονομικές Εξετάσεις και Πρακτική Δοκιμασία για τα ΤΕΦΑΑ

Οδηγίες για την ημέρα της εξέτασης

Οι εξετάσεις ξεκινούν επίσημα στις 8:30, όμως οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στις αίθουσες το αργότερο μέχρι τις 8:00. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες.

Μαζί τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής:

Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

Δελτίο εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μολύβι στις απαντήσεις, παρά μόνον εάν ορίζεται σχετικά από τις οδηγίες των θεμάτων. Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους: γόμα και ξύστρα, καθώς και: Γεωμετρικά όργανα, για τα μαθήματα που χρειάζονται, ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό, ρολόι χειρός, αλλά όχι έξυπνο ρολόι (smartwatch).

Επιπλέον, οι υποψήφιοι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους τα εξής:

Βιβλία, τετράδια και σημειώσεις.

Διορθωτικό (blanco) οποιασδήποτε μορφής (υγρό ή ταινία).

Κινητό τηλέφωνο και άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών και επικοινωνίας, υπολογιστικές μηχανές.

Πέραν την σωστής προετοιμασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, είναι εξίσου σημαντική η διαχείριση των ημερών, αλλά και των ωρών πριν από την εξέταση κάθε μαθήματος. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), Γιάννης Βαφειαδάκης, κωδικοποίησε τα σημεία στα οποία θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους οι υποψήφιοι πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια κάθε εξέτασης.

Αρχικά, σύμφωνα με τον κ. Βαφειαδάκη, η σωστή προετοιμασία βασίζεται στις συστηματικές επαναλήψεις και στη μελέτη διαφορετικών μαθημάτων καθημερινά.

Κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών εξετάσεων, οι μαθητές και οι μαθήτριες:

Καλό είναι να μην επιμένουν υπερβολικά σε δύσκολα θέματα και να αποφεύγουν άσκοπες συζητήσεις πριν από την εξέταση.

Χρειάζεται να διαβάζουν προσεκτικά τις εκφωνήσεις, καθώς ακόμη και μια μικρή λεπτομέρεια μπορεί να αλλάξει το νόημα του θέματος.

Eίναι σημαντικό να ξεκινούν από τα πιο εύκολα θέματα, ώστε να αξιοποιούν σωστά τον χρόνο τους και να αποφεύγουν το άγχος.

Πρέπει να δίνουν προσοχή στην καθαρότητα και τη σωστή διατύπωση του γραπτού τους, καθώς ένα προσεγμένο γραπτό δημιουργεί θετική εικόνα.

«Το σημαντικότερο όλων είναι να πιστέψουν στις δυνατότητές τους, να μπουν στην αίθουσα με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση και να θυμούνται πως οι Πανελλαδικές εξετάσεις αποτελούν ένα μεταβατικό στάδιο και όχι το τελικό κριτήριο για την ποιότητα και την αξία του χαρακτήρα τους», τόνισε ο κ. Βαφειαδάκης.

Τέλος, μία από τις συμβουλές απευθύνεται στους γονείς, οι οποίοι, όπως σημείωσε, «οφείλουν να διατηρούν ένα ήρεμο και υποστηρικτικό κλίμα στο σπίτι, χωρίς να μεταφέρουν το άγχος τους στα παιδιά».

Το χρονοδιάγραμμα για τα σχολεία

Παράλληλα με τις Πανελλαδικές, ολοκληρώνεται η σχολική χρονιά και για τις υπόλοιπες βαθμίδες:

Γ’ Λυκείου (Ενδοσχολικές): Οι απολυτήριες εξετάσεις ολοκληρώνονται την ερχόμενη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026. Τα αποτελέσματα θα εκδοθούν την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.

Α’ & Β’ Λυκείου (Προαγωγικές): Οι εξετάσεις θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 12 Ιουνίου 2026, με καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων τη 19η Ιουνίου 2026.

Γυμνάσια: Τα μαθήματα λήγουν την ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου 2026. Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από την Τρίτη 2 Ιουνίου έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.