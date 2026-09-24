Η δικαστική και αστυνομική έρευνα για τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, επικεντρώνεται πλέον στις φαρμακευτικές ουσίες που του χορηγήθηκαν, λίγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, η οποία αποδείχθηκε μοιραία για τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν από τον φάκελο της έρευνας, στον τραγουδιστή ενδέχεται να χορηγήθηκε μιδαζολάμη για τη μέθη. Επίσης, την ίδια στιγμή το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκε προποφόλη παραμένει ανοιχτό.

Παράλληλα, η πλευρά της οικογένειας του καλλιτέχνη, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Χαράλαμπου Λυκούδη, έχει αιτηθεί την άμεση επίσπευση των τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να δοθούν οριστικές απαντήσεις.

Σενάριο 1ο: Η χορήγηση μιδαζολάμης και η χρήση του αντιδότου Anexate

Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, στον Γιώργο Μαζωνάκη χορηγήθηκε μιδαζολάμη, μία κατασταλτική ουσίας που ανήκει στις βενζοδιαζεπίνες, με σκοπό την πρόκληση μέθης στον τραγουδιστή.

Η υπόθεση αυτή θα μπορούσε να στοιχειοθετηθεί και από τη δραματική τηλεφωνική επικοινωνία που είχε εργαζόμενη του ιατρείου με αναισθησιολόγο ιδιωτικής κλινικής, ελάχιστα λεπτά προτού ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ. Στην κλήση αυτή ζητήθηκαν ιατρικές οδηγίες, για τη διαχείριση της κατάστασης μετά τη χορήγηση της συγκεκριμένης ουσίας.

Επιπλέον, υπάρχουν αναφορές ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε το σκεύασμα Anexate (δραστική ουσία φλουμαζενίλη). Καθώς η φλουμαζενίλη αποτελεί το επίσημο αντίδοτο για την αναστροφή της δράσης των βενζοδιαζεπινών, η χορήγησή της ενισχύει την εκδοχή να χρησιμοποιήθηκε μιδαζολάμη.

Ωστόσο, οι Αρχές εξετάζουν αν η μιδαζολάμη ήταν η μόνη ουσία που διοχετεύθηκε στον οργανισμό του.

Σενάριο 2ο: Το ενδεχόμενο της χορήγησης προποφόλης

Σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο, γραμματέας του ιατρείου φέρεται να κατέθεσε πως μέσα στην αναστάτωση των κρίσιμων λεπτών άκουσε τις λέξεις «μέθη» και «προποφόλη» (propofol).

Η προποφόλη είναι ένας ισχυρός ενδοφλέβιος αναισθητικός παράγοντας, γνωστός στη διεθνή βιβλιογραφία και ως «το γάλα της αμνησίας» λόγω της λευκής, γαλακτώδους μορφής του.

Χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένους αναισθησιολόγους για την ταχεία απώλεια αισθήσεων σε χειρουργεία ή ΜΕΘ, καθώς επηρεάζει άμεσα το αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα.

Η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στις δύο ουσίες είναι ότι η προποφόλη δεν διαθέτει φαρμακολογικό αντίδοτο, σε αντίθεση με τη μιδαζολάμη. Συνεπώς, η χρήση του Anexate δεν ταιριάζει ως αντίδοτο προποφόλης, γεγονός που αφήνει ανοιχτά δύο ενδεχόμενα:

– Η λέξη «προποφόλη» να αναφέρθηκε εκ παραδρομής ή πανικού.

– Να έγινε συνδυαστική χρήση περισσότερων της μίας κατασταλτικών ουσιών.

Σημειώνεται ότι η φαρμακευτική ουσία Propofol (στα ελληνικά προποφόλη), από τη διεθνή βιβλιογραφία προκύπτει πως ήταν η ουσία η οποία τελικά σκότωσε τον τραγουδιστή Μάικλ Τζάκσον.

Σενάριο 3ο: Πολυφαρμακία και συνδυαστική δράση ουσιών

Οι πραγματογνώμονες δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε συνδυασμός σκευασμάτων. Την τελική και αδιάψευστη απάντηση για το τι ακριβώς συνέβη, τις ακριβείς ποσότητες αλλά και τους χρόνους χορήγησης θα δώσουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Οι αποκαλύψεις της νοσηλεύτριας στον ανακριτή

Σημαντικές εξελίξεις προκαλεί και η τρίωρη κατάθεση νοσηλεύτριας του ιδιωτικού ιατρείου στον 32ο τακτικό ανακριτή. Η μάρτυρας παραδέχθηκε ότι άλλαξε την αρχική της κατάθεση στην αστυνομία, υποστηρίζοντας πως η ανειδίκευτη γιατρός τους είχε ζητήσει να ακολουθήσουν «κοινή γραμμή» πριν συνειδητοποιήσουν τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε:

– Την ώρα του συμβάντος διεξάγονταν παράλληλα δύο πλασμαφαιρέσεις σε διαφορετικές αίθουσες. Η ίδια περιέθαλπε άλλη ασθενή, ενώ η κατηγορούμενη γιατρός βρισκόταν στο δωμάτιο του Γιώργου Μαζωνάκη.

– Επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε διαδικασία μέθης στον τραγουδιστή, ότι της ζητήθηκε το αντίδοτο και ότι η ίδια πραγματοποίησε το τηλεφώνημα στον αναισθησιολόγο.

– Επιβεβαίωσε τον ισχυρισμό του 58χρονου γιατρού, ότι ο ίδιος αποκοιμήθηκε στον καναπέ του ιατρείου κατά τη διάρκεια των γεγονότων.