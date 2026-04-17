Στο πένθος έχει βυθιστεί ολόκληρη η τοπική κοινωνία για τον άδικο θάνατο της Μυρτούς στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Γονείς, φίλοι και συγγενείς θα πουν σήμερα το τελευταίο αντίο στο νεαρό κορίτσι που έχασε τη ζωή του, αβοήθητο και παρατημένο σε ένα παγκάκι στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Η «Ζούγκλα» φέρνει στη δημοσιότητα τα βίντεο που κατέγραψαν οι κάμερες του Airbnb στο οποίο είχαν σκοπό να περάσουν το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, η Μυρτώ με τον 23χρονο.

Στις 00:27 φαίνεται η ιδιοκτήτρια του καταλύματος να οδηγεί την 19χρονη με τον φίλο της στο Αirbnb.

Περίπου δύο ώρες αργότερα, στις 02:21 φαίνεται να κατευθύνεται προς το δωμάτιο ο 26χρονος αρσιβαρίστας, μιλώντας στο τηλέφωνο, προκειμένου να τους πάει κοκαΐνη.

Μετά από μισή ώρα, στις 02:52, βλέπουμε τον πρώην πρωταθλητή άρσης βαρών να εξέρχεται από το Airbnb με σκοπό να προμηθευτεί και άλλη ποσότητα κοκαΐνης, καθώς του την είχαν ζητήσει η Μυρτώ και ο 23χρονος.

Στις 03:11, ο 26χρονος επιστρέφει με την κοκαΐνη στο κατάλυμα και φαίνεται να ανεβαίνει τα σκαλιά προκειμένου να τους συναντήσει και να κάνουν όλοι μαζί χρήση.

Στις 03:27, ο τέταρτος της παρέας, ο 22χρονος αλβανικής καταγωγής, ο οποίος, όπως ισχυρίζεται, δεν έκανε χρήση φαίνεται να ανεβαίνει στο Airbnb.

Μετά από μία ώρα, στις 04:31, συμβαίνει το τραγικό της υπόθεσης. Ο 22χρονος κατεβαίνει τις σκάλες τρέχοντας, κρατώντας το μπουφάν του 19χρονου κοριτσιού, ίσως για να κρυφτεί από τις κάμερες. Πίσω του, ακολουθεί ο 26χρονος αρσιβαρίστας, ο οποίος κουβαλά την αναίσθητη πια Μυρτώ.

Εκτιμάται από τις Αρχές ότι μετά τη δεύτερη χρήση κοκαΐνης, η 19χρονη κατέρρευσε και οι τρεις συλληφθέντες αντί να σπεύσουν να την μεταφέρουν στο νοσοκομείο, την παράτησαν σε ένα παγκάκι στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, ειδοποιώντας μονάχα μια φίλη της.

Ένα τέταρτο αργότερα, στις 04:46 βλέπουμε τον αρσιβαρίστα να βγαίνει για ακόμη μια φορά από το Airbnb, πιθανότατα για να μαζέψει τα πράγματα που είχε αφήσει πίσω.

Τέλος, στις 05:14, ο φίλος της Μυρτούς, ο 23χρονος φαίνεται να φεύγει και εκείνος από το δωμάτιο, φορώντας κουκούλα.

Ο 23χρονος στην κατάθεση που έδωσε στις Αρχές, είχε δηλώσει πως επέστρεψε στο Airbnb μετά τη λιποθυμία της κοπέλας για να κρύψει το κινητό της τηλέφωνο και να καθαρίσει τον χώρο.

Πληροφορίες της «Ζούγκλας» αναφέρουν πως το κινητό της Μυρτούς βρέθηκε σήμερα σε καφετέρια του Αργοστολίου.

Η κατάθεση του 23χρονου

«Ήμασταν στο διαμέρισμα με τη Μυρτώ. Ο 26χρονος ήρθε, μας έφερε τα ναρκωτικά και τον πλήρωσε η Μυρτώ. Ύστερα εκείνος έφυγε και επέστρεψε ξανά με νέα ποσότητα ναρκωτικών την οποία ζητούσε επίμονα η Μυρτώ.

Σε κάποια φάση ήρθε και ο 22χρονος κατηγορούμενος. Κάποια στιγμή, βγήκα στο μπαλκόνι και είδα τη Μυρτώ να παθαίνει σπασμούς, να τρέμει και να κάθεται στο κρεβάτι. Νόμιζα ότι το κάνει για πλάκα, ωστόσο συνέχισε και εκεί καταλάβαμε ότι κάτι πάει λάθος. Προσπαθήσαμε να την βοηθήσουμε, της κάναμε τα πόδια ψηλά, αλλά τίποτα.

Τότε εγώ αποφάσισα να πάρω το ασθενοφόρο και ο 26χρονος με τον 22χρονο μου είπαν ότι δεν ήθελαν ασθενοφόρο για να μην μπλέξουν. Τελικά τηλεφώνησα και εκείνοι μου είπαν ότι θα την κατεβάσουν κάτω και θα πούνε ότι την βρήκαν στο δρόμο.

Ο 26χρονος την πήρε στα χέρια του, ενώ ήταν αναίσθητη, και την κατέβασαν κάτω. Εγώ προσπάθησα να μαζέψω τα πάντα από το διαμέρισμα και ύστερα με τα πόδια πήγα στο νοσοκομείο για να αφήσω το κινητό της. Εκεί είδα τους γονείς της και την αστυνομία και φοβήθηκα να πάω, μη βρω τον μπελά μου».

Τι έδειξε η νεκροψία

Από ανακοπή καρδιάς προήλθε ο θάνατος της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ωστόσο το κρίσιμο ερώτημα της αιτίας παραμένει ανοιχτό. Οι απαντήσεις αναμένονται από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, που θα ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε η νεαρή κοπέλα.

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορούνται οι τρεις συλληφθέντες

Η υπόθεση αποκτά επιπλέον βάρος από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία προχώρησε στη σύλληψη των τριών νεαρών αρχικά με την κατηγορία της «έκθεσης σε κίνδυνο».

Η κατηγορία μετά και την ιατροδικαστική έρευνα αναβαθμίστηκε. Στους τρεις κατηγορούμενους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεως και ιδιαίτερη διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών.