Το μεσημέρι της Δευτέρας 14/09 και πριν φθάσουν στα δικαστήρια για να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι γιατροί, παραδόθηκε στις δικαστικές αρχές, η ανάλυση της καταγραφής του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης για τη μοιραία όπως αποδείχθηκε θεραπεία στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει λεπτό λεπτό όσα έχουν καταγραφεί και «έκαψαν» τους κατηγορούμενους.

Οι πρώτοι συναγερμοί δεκαέξι λεπτά μετά την έναρξη της θεραπείας

Η έναρξη της θεραπείας ( start treatment) καταγράφεται στις 14.14.42.

Δεκαέξι λεπτά αργότερα στις 14:25:32 και 14:26:32 καταγράφονται λειτουργίες συναγερμού 9 ( alarm 9 ) για τις οποίες περιγράφεται στον πίνακα :

-η φλεβική πίεση υπερβαίνει το μέγιστο καθορισμένο όριο. Πιθανή αιτία: Τσάκισμα, θρόμβωση ή κλειστός σφιγκτήρας στο τμήμα μεταξύ της παγίδας φυσαλίδων και της γραμμής φλεβικής επιστροφής. Εντοπίστε και απομακρύνετε τυχόν εμπόδιο που προκαλεί αυτή τη θετική πίεση. Εάν είναι απαραίτητο ,αυξήστε το όριο συναγερμού της μέγιστης φλεβικής πίεσης ή μειώστε τη ροή του αίματος.

Η πρώτη έναρξη της διαδικασίας ανταλλαγής αίματος καταγράφεται στις 14.37.46. Η πρώτη παύση της θεραπείας καταγράφεται στις 15.22.54.

Ακολουθούν τρεις λειτουργίες συναγερμού 9 στις :

-15.23.09

-15.45.10

-15.45.26

Τους συναγερμούς διαδέχεται μία λειτουργία επικύρωσης του συναγερμού 9 με τη λειτουργία (validate alarm 9) .

H δεύτερη έναρξη ανταλλαγής αίματος καταγράφεται στις 15:46:00 ενώ ακολουθεί η λειτουργία παύσης θεραπείας στις 15:46.15.

Υπάρχει όμως ένα σημαντικό στοιχείο και έχει αποτυπωθεί στο μηχάνημα: Από τις 15:00 έως τις 15:50 η φλεβική πίεση λαμβάνει σταδιακά ολοένα και υψηλότερες τιμές.

Το μηχάνημα καταγράφει και μία άλλη λειτουργία:

Η διαδικασία επιστροφής αίματος καταγράφεται με τη λειτουργία “go to blood return» στις 16:28:17.

Το μηχάνημα έδωσε πέντε συναγερμούς με την κατηγορούμενη γιατρό να υποστηρίζει ότι… έσπαγαν οι φλέβες.

Οι δικαστικές αρχές ορίζουν ειδικούς πραγματογνώμονες για τη λειτουργία του μηχανήματος ενώ΄η έρευνα με εισαγγελική εντολή διευρύνεται και σε άλλα κέντρα που διαφημίζουν αναγεννητικές θεραπείες .Ο ασκός του Αιόλου έχει ανοίξει….