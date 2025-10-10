Ολική ανατροπή των αρχικών εκτιμήσεων για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, φέρνει η έρευνα του Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ., καθώς ο δράστης έχει καταγραφεί να φτάνει τουλάχιστον μέχρι και την Αττική, διανύοντας άνω των 300 χιλιομέτρων μετά την δολοφονική επίθεση.

Επιπλέον, έχουν προκύψει σοβαρές ενδείξεις ότι στο φονικό εμπλέκεται και δεύτερο άτομο, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και τις αρχές να διασταυρώνουν κρίσιμα στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν, μέσα στις επόμενες μέρες, σε σημαντικές απαντήσεις αλλά και σε ενέργειες της αστυνομίας.

Η περιγραφή του αυτόπτη μάρτυρα

Ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του μακελειού, ο ανιψιός του δολοφονημένου ιδιοκτήτη, έδωσε λεπτομερή περιγραφή του δράστη.

Πρόκειται για έναν λεπτό, ξανθό, πολύ νεαρό άνδρα, ο οποίος μιλούσε σπαστά ελληνικά. Ο δράστης καταγράφηκε να κινείται με ταχύτητα πάνω σε σκούτερ προς το χωριό Κορυφάσιο, περίπου 40 λεπτά μετά τη διπλή δολοφονία. Τώρα πια υπάρχουν καταγραφές που τον εντοπίζουν μετά από λίγες ώρες στην Αττική.

Ο ανιψιός περιέγραψε τις στιγμές του τρόμου: «Εγώ, μόλις πυροβόλησε τον θείο μου, πρόλαβα να τρέξω γρήγορα και να φύγω από τη ρεσεψιόν. Πέρασα μπροστά από τον επιστάτη μας. Τον άφησα πίσω μου και ο δολοφόνος τον πυροβόλησε».