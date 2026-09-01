Σκηνές που προκαλούν σοκ εκτυλίχθηκαν μέσα στη νύχτα στην Ηγουμενίτσα, όταν ένας καβγάς ανάμεσα σε ένα ζευγάρι μετατράπηκε σε εφιάλτη. Ένας 29χρονος άνδρας συνελήφθη και βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και αυτή της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της 24χρονης συντρόφου του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η ένταση ανάμεσα στους δύο ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο. Ο 29χρονος φέρεται να μπήκε στο αυτοκίνητό του και να το έθεσε σε κίνηση, ενώ η νεαρή γυναίκα βρισκόταν πάνω στο καπό.

Αντί να σταματήσει, συνέχισε να οδηγεί.

Η 24χρονη δεν κατάφερε να παραμείνει πάνω στο όχημα και βρέθηκε με σφοδρότητα στο οδόστρωμα, τραυματιζόμενη σοβαρά. Η μεταφορά της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ήταν άμεση, με την κατάστασή της να παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη.

Και ενώ η τραγωδία είχε ήδη εκτυλιχθεί, ο αστυνομικός έλεγχος αποκάλυψε ακόμη μία σοβαρή διάσταση της υπόθεσης. Ο 29χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ.

Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας, όπου καλείται πλέον να λογοδοτήσει για ένα περιστατικό που λίγο έλειψε να καταλήξει σε τραγωδία.