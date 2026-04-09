Σε πλήρη κορύφωση βρίσκεται από το πρωί της Μ. Πέμπτης (9/4), η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα από την πρωτεύουσα, με τις πύλες εξόδου των δύο εθνικών οδών, με προορισμό την Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο να παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση. Επίσης και στην Αττική Οδό σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις.

Οι εκδρομείς εγκαταλείπουν μαζικά τις μεγάλες πόλεις, με προορισμό τα μέρη καταγωγής τους με κάθε μέσο, προκειμένου να περάσουν το Πάσχα στη φύση, μακριά από το άγχος και το στρες της καθημερινότητας.

Παράλληλα από νωρίς το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης (9/4), οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά έχουν γεμίσει με οχήματα, ενώ τα πλοία αναχωρούν υπερπλήρη, για τα νησιά του Αιγαίου.

Οι έχοντες άδεια ξεκίνησαν να εγκαταλείπουν μαζικά την πρωτεύουσα, ενώ αύριο Μεγάλη Παρασκευή και μεθαύριο Μεγάλο Σάββατο, θα φύγουν και οι τελευταίοι από όσους πρόκειται να ταξιδέψουν εκτός Αθηνών για το Πάσχα.

Από σήμερα πάντως, οι κεντρικές οδικές αρτηρίες βρίσκονται στα «κόκκινα», καθώς όσο περνάει η ώρα αυξάνεται η κίνηση, ενώ ανάλογη εικόνα υπάρχει στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας, όπως επίσης και στα ΚΤΕΛ όπου καταγράφεται το αδιαχώρητο από τους ταξιδιώτες.

Η φετινή πασχαλινή έξοδος αναμένεται ότι θα είναι μία από τις μαζικότερες των τελευταίων ετών, όπως φαίνεται από την εικόνα στις εθνικές οδούς αλλά και την αυξημένη κίνηση που παρουσιάζουν τα διόδια.

Τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, δημιουργώντας εκτεταμένα μποτιλιαρίσματα και δοκιμάζοντας την υπομονή των οδηγών, ενώ η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμα πιο δύσκολη τις επόμενες ώρες στους σταθμούς των διοδίων.

Μέχρι την ολοκλήρωση της αναχώρησης των τελευταίων εκδρομέων το Μεγάλο Σάββατο, ο τελικός αριθμός των οχημάτων που θα εγκαταλείψει την πρωτεύουσα αναμένεται να ξεπεράσει τα ρεκόρ των προηγούμενων ετών και να φθάσει σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τις 500.000.

Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων

Η μαζική αναχώρηση για την επαρχία και τα νησιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο η μεγαλύτερη κυκλοφοριακή συμφόρηση αναμένεται μετά την ολοκλήρωση του ωραρίου εργασίας, πολλών εργαζόμενων, που θα ξεκινήσουν άμεσα το ταξίδι τους. Η Τροχαία βρίσκεται σε επιφυλακή και έχει ενισχύσει τα μέτρα κατά μήκος του εθνικού οδικού δικτύου για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των ταξιδιωτών.

Ανάλογη εικόνα θα παρουσιάσουν οι εθνικές οδοί, αύριο Μ. Παρασκευή και μεθαύριο Μ. Σάββατο.

Τα λιμάνια θυμίζουν… Δεκαπενταύγουστο

Πολυκοσμία επικρατεί και στα δύο μεγάλα λιμάνια της Αττικής, τον Πειραιά και τη Ραφήνα τα οποία θυμίζουν ημέρες Δεκαπενταύγουστου. Στον Πειραιά, οι ουρές των οχημάτων είναι συνεχείς από τα ξημερώματα, με το Λιμενικό Σώμα να έχει τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για τη διευκόλυνση της επιβίβασης. Από το πρωί η κίνηση ήταν τεράστια, με περισσότερους από 20.000 επιβάτες να αναχωρούν μόνο από την πύλη Τζελέπη μέσω 20 προγραμματισμένων δρομολογίων προς το Αιγαίο, ενώ χιλιάδες άλλοι ταξίδεψαν προς τον Αργοσαρωνικό.

Οι αναχωρήσεις των ταξιδιωτών συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς γεμίζοντας ασφυκτικά τα πλοία. Ιδιαίτερα έντονη είναι η επιβατική κίνηση τόσο από το λιμάνι της Ραφήνας προς τις Κυκλάδες και το Μαρμάρι, όσο και από το Λαύριο. Οι αρχές απευθύνουν αυστηρή σύσταση στους ταξιδιώτες να προσέρχονται εγκαίρως, τουλάχιστον μία ώρα πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση, λόγω της συμφόρησης στους περιμετρικούς δρόμους.

Ασφυκτική η κατάσταση στα ΚΤΕΛ Κηφισού

Το αδιαχώρητο έχει δημιουργηθεί και στον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων στον Κηφισό. Η πληρότητα αγγίζει το 100%, με τους επιβάτες να κατακλύζουν τον χώρο περιμένοντας να ταξιδέψουν προς τους αγαπημένους τους προορισμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Τα λεωφορεία αναχωρούν το ένα μετά το άλλο, ενώ οι διοικήσεις των ΚΤΕΛ έχουν επιστρατεύσει πλήθος έκτακτων δρομολογίων προκειμένου να καλύψουν την τεράστια ζήτηση.

Τέλος, οι εκδρομείς έρχονται φέτος αντιμέτωποι και με το αυξημένο κόστος μετακίνησης, καθώς οι τιμές των εισιτηρίων καταγράφουν άνοδο της τάξης του 10% συγκριτικά με την περσινή περίοδο.