Ολοκληρώθηκε τις προηγούμενες ώρες η αποστολή προς τους σχηματισμούς και τις μονάδες το σύνολο των διαταγών μεταθέσεων στον Στρατό Ξηράς, με τον φετινό κύκλο να μπαίνει πλέον στην τελική του ευθεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες εκκρεμούν μόλις δύο διαταγές, οι οποίες αναμένεται να κοινοποιηθούν σήμερα. Πρόκειται συγκεκριμένα για μεταθέσεις γενικών θέσεων ανωτέρων αξιωματικών και μεταθέσεις επαγγελματιών οπλιτών πεζικού.

Έτσι με την κοινοποίηση και αυτών των τελευταίων διαταγών, αναμένεται να κλείσει και επίσημα ο κύκλος των φετινών τακτικών μεταθέσεων στον Στρατό Ξηράς, καταγράφοντας για πρώτη φορά ολοκλήρωση τόσο νωρίς, ήδη από την τελευταία ημέρα του Απριλίου.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι οι διαδικασίες φέτος κινούνται σε ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς, επιτρέποντας στα στελέχη να γνωρίζουν εγκαίρως τον τόπο τοποθέτησής τους.